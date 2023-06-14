https://ria.ru/20230614/spasenie-1877933879.html

При пожаре в Приморье спасли 15 человек, в том числе четырех детей

При пожаре в Приморье спасли 15 человек, в том числе четырех детей - РИА Новости, 14.06.2023

При пожаре в Приморье спасли 15 человек, в том числе четырех детей

Пожарные спасли 15 человек, среди которых были четыре ребенка, из задымленных при возгорании помещений в жилом доме в поселке Славянка во вторник, рассказали в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:00

2023-06-14T06:00

2023-06-14T06:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Пожарные спасли 15 человек, среди которых были четыре ребенка, из задымленных при возгорании помещений в жилом доме в поселке Славянка во вторник, рассказали в среду в ГУМЧС по Приморскому краю. По информации ведомства, о возгорании в поселке пожарным стало известно ночью во вторник. К моменту прибытия расчета из окна квартиры на четвертом этаже било пламя, в подъезде на верхних этажах было сильно задымлено. "Звеном ГДЗС (газодымозащитной службы - ред.) при помощи спасательных устройств из задымленных помещений по лестничным маршам было спасено 15 человек, из них четыре ребенка", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУМЧС. В итоге обошлось без погибших и пострадавших. Огонь повредил квартиру на площади около 12 квадратных метров, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230613/pozhar-1877769442.html

приморский край

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происшествия, приморский край