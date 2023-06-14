США увидели "средний палец" от ключевого союзника
Аналитик Al Jazeera Бишара: США сами виноваты в потере своих позиций на Ближнем Востоке
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США теряют позиции в ближневосточном регионе, при этом виноваты в происходящем только они сами, пишет в своей статье старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара.
Как отмечает автор, попытки США спасти свое ослабевающее влияние на Ближнем Востоке вполне могут оказаться нелегкой задачей, так как в прошлом, несмотря на позицию Вашингтона, их союзники в регионе улучшили отношения с Китаем и Ираном, а также сохранили прочные связи с Россией.
"Хотя администрация Байдена публично преуменьшила важность недавнего саудовско-иранского соглашения о восстановлении дипломатических отношений при посредничестве Китая, она, похоже, в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке", — отмечает Бишара.
По его словам, влияние России на Ближнем Востоке и за его пределами также заставляет США нервничать, при этом стремление администрации Джо Байдена, "сытой по горло" сотрудничеством ближневосточных стран с Россией, усилить на них давление не приносит результатов.
Так, Саудовская Аравия до сих пор отказывала США в просьбе существенно увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее рыночную цену и компенсировать влияние западных санкций на Россию. ""Средний палец, показанный Вашингтону" наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как сообщается, сделал его чрезвычайно популярным политическим игроком в регионе", — пишет автор.
Кроме того, очевидно, что новую позицию в отношениях с Вашингтоном занял не только Эр-Рияд, это стало региональным явлением. ОАЭ, еще один союзник США, также наладили более тесные связи с Китаем, улучшили стратегические отношения с Францией и укрепили партнерство с Ираном, Россией и Индией.
Как указывает Бишара, говорить "нет" США стало очень популярным в регионе, где большинство считает их "лицемерной имперской державой, которая только на словах поддерживает права человека и демократию". Это особенно очевидно по внешней политике Вашингтона в отношении Палестины, поскольку он решительно и безоговорочно поддерживает Израиль.
Неудивительно, что в ходе прошлогоднего опроса, проведенного Арабским центром исследований и разработки политики, в 14 арабских странах 78 процентов респондентов посчитали, что крупнейшим источником угрозы и нестабильности в регионе являются США, резюмирует автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>