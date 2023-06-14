https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878160143.html
ВЭБ и CNCEC обсудили расширение сотрудничества в транспорте и химпроме
ВЭБ и CNCEC обсудили расширение сотрудничества в транспорте и химпроме - РИА Новости, 14.06.2023
ВЭБ и CNCEC обсудили расширение сотрудничества в транспорте и химпроме
Госкорпорация ВЭБ и "Китайская национальная химико-инженерная корпорация" (China National Chemical and Engineering corporation, CNCEC) обсудили расширение... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:23
2023-06-14T19:23
2023-06-14T19:23
пмэф-2023
экономика
игорь шувалов
россия
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ и "Китайская национальная химико-инженерная корпорация" (China National Chemical and Engineering corporation, CNCEC) обсудили расширение сотрудничества, в том числе по развитию проектов транспортной инфраструктуры и химпрома высоких переделов в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВЭБ."Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов провел на полях ПМЭФ-2023 встречу с руководством "Китайской национальной химико-инженерной корпорации" (China National Chemical and Engineering corporation, CNCEC), чтобы обсудить расширение взаимодействия и реализацию совместных проектов", - рассказали в пресс-службе.ВЭБ и CNСEC уже сотрудничают по двум крупным газохимическим проектам в России. При этом китайская сторона высказала заинтересованность в наращивании сотрудничества, "в том числе – в проектах по развитию транспортной инфраструктуры и химической промышленности высоких переделов".Председатель ВЭБа Игорь Шувалов по итогам встречи выразил благодарность китайским партнёрам за продуктивный диалог. Он отметил, что взаимодействие может включать участие CNCEC в проектировании, строительстве и поставках технологического оборудования для перспективных проектов в газохимии и транспортной инфраструктуре в РФ."Признательны китайским друзьям за твердую и последовательную позицию по развитию взаимовыгодной технологической и промышленной кооперации между нашими странами", - заключил Шувалов, слова которого приводит пресс-служба.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, игорь шувалов, россия, пмэф, вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2023, Экономика, Игорь Шувалов, Россия, ПМЭФ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ и "Китайская национальная химико-инженерная корпорация" (China National Chemical and Engineering corporation, CNCEC) обсудили расширение сотрудничества, в том числе по развитию проектов транспортной инфраструктуры и химпрома высоких переделов в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.
"Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
провел на полях ПМЭФ-2023 встречу с руководством "Китайской национальной химико-инженерной корпорации" (China National Chemical and Engineering corporation, CNCEC), чтобы обсудить расширение взаимодействия и реализацию совместных проектов", - рассказали в пресс-службе.
ВЭБ и CNСEC уже сотрудничают по двум крупным газохимическим проектам в России. При этом китайская сторона высказала заинтересованность в наращивании сотрудничества, "в том числе – в проектах по развитию транспортной инфраструктуры и химической промышленности высоких переделов".
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов по итогам встречи выразил благодарность китайским партнёрам за продуктивный диалог. Он отметил, что взаимодействие может включать участие CNCEC в проектировании, строительстве и поставках технологического оборудования для перспективных проектов в газохимии и транспортной инфраструктуре в РФ.
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"Признательны китайским друзьям за твердую и последовательную позицию по развитию взаимовыгодной технологической и промышленной кооперации между нашими странами", - заключил Шувалов, слова которого приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.