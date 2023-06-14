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ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности - РИА Новости, 14.06.2023
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17:33 14.06.2023
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ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности
ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности - РИА Новости, 14.06.2023
ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности
ПСБ и Loyalty and Media Group в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о намерениях по развитию платформы лояльности РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:33
2023-06-14T17:33
пмэф-2023
экономика
пмэф
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. ПСБ и Loyalty and Media Group в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о намерениях по развитию платформы лояльности для розничных клиентов ПСБ, сообщает пресс-служба банка."Мы стремимся совершенствовать клиентский опыт, опираясь на лучшие рыночные практики и технологии. Внимательно изучая потребности наших клиентов, мы постоянно расширяем программу лояльности, действующую в банке", - сказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
https://ria.ru/20230606/psb-1875033673.html
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экономика, пмэф, псб (банк псб), промсвязьбанк
ПМЭФ-2023, Экономика, ПМЭФ, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности

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ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. ПСБ и Loyalty and Media Group в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о намерениях по развитию платформы лояльности для розничных клиентов ПСБ, сообщает пресс-служба банка.
"Мы стремимся совершенствовать клиентский опыт, опираясь на лучшие рыночные практики и технологии. Внимательно изучая потребности наших клиентов, мы постоянно расширяем программу лояльности, действующую в банке", - сказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
Старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ Сергей Добрин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
ПСБ: программа льготного жилья для работников ОПК поможет развитию отрасли
6 июня, 09:17
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаПМЭФПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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