https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878129630.html

ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности

ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности - РИА Новости, 14.06.2023

ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности

ПСБ и Loyalty and Media Group в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о намерениях по развитию платформы лояльности РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:33

2023-06-14T17:33

2023-06-14T17:33

пмэф-2023

экономика

пмэф

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промсвязьбанк

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. ПСБ и Loyalty and Media Group в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о намерениях по развитию платформы лояльности для розничных клиентов ПСБ, сообщает пресс-служба банка."Мы стремимся совершенствовать клиентский опыт, опираясь на лучшие рыночные практики и технологии. Внимательно изучая потребности наших клиентов, мы постоянно расширяем программу лояльности, действующую в банке", - сказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

https://ria.ru/20230606/psb-1875033673.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, пмэф, псб (банк псб), промсвязьбанк