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ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023
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17:50 14.06.2023 (обновлено: 17:57 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878123453.html
ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве
ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023
ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве
В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" заключили меморандум о расширении сотрудничества, РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:50
2023-06-14T17:57
экономика
россия
псб (банк псб)
пмэф-2023
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" заключили меморандум о расширении сотрудничества, сообщает пресс-служба банка."В рамках меморандума мы закрепляем новые направления сотрудничества, которые качественно меняют подход к работе с клиентами. Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения. В последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере", — цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца.По словам замгендиректора финансового маркетплейса "Сравни" Алексея Грибкова, партнерство с ПСБ позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения."Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис", — сказал Грибков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.
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экономика, россия, псб (банк псб)
Экономика, Россия, ПСБ (Банк ПСБ), ПМЭФ-2023

ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Участник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" заключили меморандум о расширении сотрудничества, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках меморандума мы закрепляем новые направления сотрудничества, которые качественно меняют подход к работе с клиентами. Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения. В последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере", — цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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8 июня, 17:35
По словам замгендиректора финансового маркетплейса "Сравни" Алексея Грибкова, партнерство с ПСБ позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения.
"Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис", — сказал Грибков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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