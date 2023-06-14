https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878123453.html

ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве

ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023

ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" заключили меморандум о расширении сотрудничества, РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:50

2023-06-14T17:50

2023-06-14T17:57

экономика

россия

псб (банк псб)

пмэф-2023

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПСБ и финансовый маркетплейс "Сравни" заключили меморандум о расширении сотрудничества, сообщает пресс-служба банка."В рамках меморандума мы закрепляем новые направления сотрудничества, которые качественно меняют подход к работе с клиентами. Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения. В последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере", — цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца.По словам замгендиректора финансового маркетплейса "Сравни" Алексея Грибкова, партнерство с ПСБ позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения."Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис", — сказал Грибков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.

https://ria.ru/20230608/schet-1876998829.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, псб (банк псб)