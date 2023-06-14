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"Росконгресс" назвал три барьера, мешающие сотрудничеству России и ОАЭ

"Росконгресс" назвал три барьера, мешающие сотрудничеству России и ОАЭ - РИА Новости, 14.06.2023

"Росконгресс" назвал три барьера, мешающие сотрудничеству России и ОАЭ

России и ОАЭ нужно преодолеть три основных барьера для более успешного сотрудничества: это отсутствие системы расчётов в национальных валютах, слабое... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:30

2023-06-14T00:30

2023-06-14T00:30

пмэф-2023

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экономика

российский фонд прямых инвестиций

mubadala

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России и ОАЭ нужно преодолеть три основных барьера для более успешного сотрудничества: это отсутствие системы расчётов в национальных валютах, слабое информационное сопровождение и продвижение двустороннего делового сотрудничества, а также отсутствие устоявшихся механизмов академической и научной мобильности, говорится в докладе "Россия и ОАЭ: Пути технологического взаимодействия", подготовленном экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ, где ОАЭ является страной–гостем. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В современных внешнеполитических условиях приоритетной становится организация двусторонних расчетов в национальных валютах, а также вопросы финансовой сферы", – сообщили в "Росконгрессе". В частности, речь идет о восстановлении деятельности российской национальной платежной системы "Мир" на территории ОАЭ, дальнейшем развитии сотрудничества с исламскими банками. В сфере инвестиций остается открытым вопрос возобновления сотрудничества между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Mubadala, отмечают эксперты. "Говоря о привлечении капитала и инвесторов, необходимо затронуть тему информационного сопровождения в продвижении интересов России и отечественных компаний", - добавили они. В "Росконгрессе" признали, что крупные российские промышленные производители традиционно представлены на ведущих экономических форумах и выставках ОАЭ: Annual Investment Meeting, IDEX, Gulfood, ADIPEC и других. Однако средний и малый бизнес испытывает нехватку каналов для продвижения и расширения своего присутствия на рынке ОАЭ и всего арабского региона. "Барьером развития взаимных отношений является ряд сложностей с информационным сопровождением научного сотрудничества. На сегодняшний день отсутствует сложившаяся практика регулярного участия представителей научной сферы и образовательных центров ОАЭ в отечественных конференциях", - добавляют эксперты. При этом в "Росконгрессе" отмечают, что отношения России и ОАЭ находятся на подъеме. "Имеющиеся драйверы роста позволяют преодолеть имеющиеся барьеры и "узкие места". В частности, Петербургский международный экономический форум может стать эффективной отправной точкой в решении вопроса информационного продвижения и популяризации темы развития сотрудничества между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - отмечаются эксперты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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оаэ, россия, экономика, российский фонд прямых инвестиций, mubadala