https://ria.ru/20230614/soglasheniya-1878087766.html
Воробьев: на ПМЭФ мы подпишем 36 соглашений на 150 млрд рублей
Воробьев: на ПМЭФ мы подпишем 36 соглашений на 150 млрд рублей - РИА Новости, 14.06.2023
Воробьев: на ПМЭФ мы подпишем 36 соглашений на 150 млрд рублей
Соглашения о сотрудничестве с 36 партнёрами, в том числе и зарубежными, на сумму свыше 150 миллиардов рублей планируется подписать предприятиями Подмосковья в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:20
2023-06-14T16:20
2023-06-14T16:20
новости подмосковья
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве с 36 партнёрами, в том числе и зарубежными, на сумму свыше 150 миллиардов рублей планируется подписать предприятиями Подмосковья в ходе проведения ПМЭФ-2023, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этот раз планируем подписать 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе и с рядом зарубежных партнеров. Это позволит создать еще более 18,5 тысячи новых вакансий для жителей. Сферы – самые разные: промышленность, сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, здравоохранение", - приводит управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области слова Воробьева. По словам губернатора, в области здравоохранения планируется создание Центра ядерной медицины в Одинцовском округе, а при соглашении с китайскими инвесторами планируется построить в Воскресенске завод по производству субстанции, необходимой для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На форуме ПМЭФ размещён стенд Московской области, его изюминкой стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками", выложенная из продукции подмосковных брендов. "Авторы уникального панно – художник-скульптор Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина. Для своей работы они использовали народные промыслы, предметы мебели и одежды, упаковки от продуктов, части от лифтов, моторов и прицепов", - сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, пмэф, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ПМЭФ, Экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве с 36 партнёрами, в том числе и зарубежными, на сумму свыше 150 миллиардов рублей планируется подписать предприятиями Подмосковья в ходе проведения ПМЭФ-2023, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этот раз планируем подписать 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе и с рядом зарубежных партнеров. Это позволит создать еще более 18,5 тысячи новых вакансий для жителей. Сферы – самые разные: промышленность, сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, здравоохранение", - приводит управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области слова Воробьева.
По словам губернатора, в области здравоохранения планируется создание Центра ядерной медицины в Одинцовском округе, а при соглашении с китайскими инвесторами планируется построить в Воскресенске
завод по производству субстанции, необходимой для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
На форуме ПМЭФ размещён стенд Московской области, его изюминкой стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками", выложенная из продукции подмосковных брендов.
"Авторы уникального панно – художник-скульптор Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина. Для своей работы они использовали народные промыслы, предметы мебели и одежды, упаковки от продуктов, части от лифтов, моторов и прицепов", - сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подмосковье подпишет 5 соглашений с иностранными инвесторами на ПМЭФ