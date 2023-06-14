https://ria.ru/20230614/soglasheniya-1878087766.html

Воробьев: на ПМЭФ мы подпишем 36 соглашений на 150 млрд рублей

Воробьев: на ПМЭФ мы подпишем 36 соглашений на 150 млрд рублей - РИА Новости, 14.06.2023

Воробьев: на ПМЭФ мы подпишем 36 соглашений на 150 млрд рублей

Соглашения о сотрудничестве с 36 партнёрами, в том числе и зарубежными, на сумму свыше 150 миллиардов рублей планируется подписать предприятиями Подмосковья в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:20

2023-06-14T16:20

2023-06-14T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве с 36 партнёрами, в том числе и зарубежными, на сумму свыше 150 миллиардов рублей планируется подписать предприятиями Подмосковья в ходе проведения ПМЭФ-2023, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этот раз планируем подписать 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе и с рядом зарубежных партнеров. Это позволит создать еще более 18,5 тысячи новых вакансий для жителей. Сферы – самые разные: промышленность, сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, здравоохранение", - приводит управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области слова Воробьева. По словам губернатора, в области здравоохранения планируется создание Центра ядерной медицины в Одинцовском округе, а при соглашении с китайскими инвесторами планируется построить в Воскресенске завод по производству субстанции, необходимой для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На форуме ПМЭФ размещён стенд Московской области, его изюминкой стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками", выложенная из продукции подмосковных брендов. "Авторы уникального панно – художник-скульптор Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина. Для своей работы они использовали народные промыслы, предметы мебели и одежды, упаковки от продуктов, части от лифтов, моторов и прицепов", - сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/podmoskove-1877974748.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, пмэф, экономика