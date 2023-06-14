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Сильные дожди в Сочи повредили газопровод - РИА Новости, 14.06.2023
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07:58 14.06.2023 (обновлено: 08:53 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html
Сильные дожди в Сочи повредили газопровод
Сильные дожди в Сочи повредили газопровод - РИА Новости, 14.06.2023
Сильные дожди в Сочи повредили газопровод
Из-за сильных ливней в Хостинском районе Сочи поврежден газопровод, сообщила в Telegram-канале пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:58
2023-06-14T08:53
сочи
происшествия
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СОЧИ, 14 июн — РИА Новости. Из-за сильных ливней в Хостинском районе Сочи поврежден газопровод, сообщила в Telegram-канале пресс-служба городской администрации.&quot;Стихия повредила сети газопровода. На местах работают аварийные бригады&quot;, — говорится в публикации.Ливни привели к тому, что вышла из берегов река Мацеста, протекающая через Хостинский район. Подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили.В мэрии отметили, что организовали выездной оперативный штаб на месте ЧП, проводят подворовые обходы. Специалисты приступили к ликвидации последствий, расчищают дороги. Несколько маршрутов городского транспорта временно изменили схему движения, добавили в пресс-службе.В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца дня ожидаются сильные дожди с грозами и градом, подъем воды в реках, есть риск схода селевых потоков.
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сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Сильные дожди в Сочи повредили газопровод

Оперштаб Кубани: в Сочи из-за сильных дождей были повреждены сети газопровода

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СОЧИ, 14 июн — РИА Новости. Из-за сильных ливней в Хостинском районе Сочи поврежден газопровод, сообщила в Telegram-канале пресс-служба городской администрации.
«

"Стихия повредила сети газопровода. На местах работают аварийные бригады", — говорится в публикации.

Ливни привели к тому, что вышла из берегов река Мацеста, протекающая через Хостинский район. Подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили.
В мэрии отметили, что организовали выездной оперативный штаб на месте ЧП, проводят подворовые обходы. Специалисты приступили к ликвидации последствий, расчищают дороги. Несколько маршрутов городского транспорта временно изменили схему движения, добавили в пресс-службе.
В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца дня ожидаются сильные дожди с грозами и градом, подъем воды в реках, есть риск схода селевых потоков.
 
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