https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html

Сильные дожди в Сочи повредили газопровод

Сильные дожди в Сочи повредили газопровод - РИА Новости, 14.06.2023

Сильные дожди в Сочи повредили газопровод

Из-за сильных ливней в Хостинском районе Сочи поврежден газопровод, сообщила в Telegram-канале пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:58

2023-06-14T07:58

2023-06-14T08:53

сочи

происшествия

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СОЧИ, 14 июн — РИА Новости. Из-за сильных ливней в Хостинском районе Сочи поврежден газопровод, сообщила в Telegram-канале пресс-служба городской администрации."Стихия повредила сети газопровода. На местах работают аварийные бригады", — говорится в публикации.Ливни привели к тому, что вышла из берегов река Мацеста, протекающая через Хостинский район. Подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили.В мэрии отметили, что организовали выездной оперативный штаб на месте ЧП, проводят подворовые обходы. Специалисты приступили к ликвидации последствий, расчищают дороги. Несколько маршрутов городского транспорта временно изменили схему движения, добавили в пресс-службе.В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца дня ожидаются сильные дожди с грозами и градом, подъем воды в реках, есть риск схода селевых потоков.

сочи

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, происшествия