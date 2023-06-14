https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html

Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы - РИА Новости, 14.06.2023

Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на выборы мэра Москвы. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:13

2023-06-14T15:13

2023-06-14T16:12

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мосгоризбирком

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на выборы мэра Москвы.В соответствии с положениями избирательного кодекса Москвы документы на выдвижение Собянин представил лично в Мосгоризбирком.От МГИК документы приняли председатель комиссии Ольга Кириллова, заместитель председателя Дмитрий Реут и член комиссии Рима Кузнецова. После проверки комплектности и правильности оформления документов кандидату было выдано письменное подтверждение и справка-разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата.Для участия в выборах мэра Москвы каждый кандидат должен представить в Мосгоризбирком заявление о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности мэра Москвы, и ряд других подтверждающих документов. Помимо этого, кандидат представляет сведения о доходах, расходах и имуществе на себя, супруга и несовершеннолетних детей.Каждый кандидат к моменту подачи документов на регистрацию не должен иметь счетов, вкладов, хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также не должен владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.Также кандидату нужно заручиться поддержкой не менее 6% муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований города, то есть он должен представить в Мосгоризбирком подписи не менее 110 муниципальных депутатов.Мэром Москвы может быть избран гражданин Российской Федерации, проживающий в Москве и достигший на день голосования возраста 30 лет. Он не должен иметь гражданства или вида на жительство иного государства, непогашенных судимостей и иных ограничений, установленных Избирательным кодексом.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Восьмого июня на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230609/tolstoy-1877309626.html

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политика, москва, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия, сергей собянин, дмитрий реут , россия, рим, ольга кириллова