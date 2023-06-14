https://ria.ru/20230614/smi-1877984241.html

Арабские СМИ заинтересовались темой контрнаступления и потерь Украины

Арабские СМИ заинтересовались темой контрнаступления и потерь Украины - РИА Новости, 14.06.2023

Арабские СМИ заинтересовались темой контрнаступления и потерь Украины

Ведущие арабские СМИ в состоявшемся накануне разговоре президента РФ Владимира Путина с российскими военными корреспондентами больше всего заинтересовались... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:27

2023-06-14T11:27

2023-06-14T11:27

россия

украина

оаэ

владимир путин

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ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Ведущие арабские СМИ в состоявшемся накануне разговоре президента РФ Владимира Путина с российскими военными корреспондентами больше всего заинтересовались темами о контрнаступлении и потерях Украины, включая живую силу и поставленную Западом военную технику, а также о ситуации с отдельными видами вооружений у самой России. Так, наиболее популярная в арабском мире газета "Аш-Шарк Аль-Аусат" из слов российского президента в первую очередь обратила внимание, что "украинское контрнаступление не принесло успеха ни на одном из направлений и до настоящего времени украинские потери превышают потери россиян в десять раз". Кроме того, издание выделило высказывания Путина о потере Украиной более 160 танков или 25-30% от западных поставок этой техники в сравнении с потерей Россией 54 танков, которые можно отремонтировать. При этом газета также посчитала наиболее важной частью беседы информацию о том, что российской армии не хватает высокоточных боеприпасов, средств связи и беспилотников, что было выявлено в ходе спецоперации. Аналогичные моменты в общении российского лидера с военкорами отметила и общеарабская газета "Аль-Араби Аль-Джадид", указав на слова Путина, что украинское контрнаступление "началось 4 июня и идет в настоящее время по четырем направлениям", однако, ни на одном из направлений "украинским военным не удалось добиться успеха", при этом они несут "катастрофические потери, которые превышают российские в десять раз". Журналисты издания процитировали и предупреждение Путина, что поставки Западом нового дальнобойного оружия увеличат потери с украинской стороны. В свою очередь популярная египетская газета "Аль-Йоум Ас-Сабиа" тоже выделила момент про "катастрофические потери" Украины за время военных действий, подробности относительно украинского контрнаступления и информацию об уничтоженных танках с российской и украинской сторон. Ведущие общеарабские телеканалы, в частности, вещающий из столицы ОАЭ Абу-Даби Sky News Arabia из беседы с военкорами выделил часть про отсутствие успеха украинского контрнаступления и потери до 30% поставленных Западом танков, канал также обратил внимание на слова Путина о ненужности новой мобилизации. В свою очередь вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" отметил из этой встречи, что задачи РФ на Украине могут меняться в соответствии с обстановкой, но, как отмечал Путин, в целях СВО "ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер". Также телеканал выделил фразы про нехватку ряда вооружений в российской армии.

https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html

https://ria.ru/20230613/mnenie-1877906545.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, оаэ, владимир путин, в мире