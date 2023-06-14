https://ria.ru/20230614/smertnost-1878020619.html

Голикова заявила о снижении смертности от онкологии в России

Голикова заявила о снижении смертности от онкологии в России - РИА Новости, 14.06.2023

Голикова заявила о снижении смертности от онкологии в России

Смертность от онкологических новообразований в России за четыре года снизилась на 4,6%, в Москве – на 11,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:03

2023-06-14T13:03

2023-06-14T13:03

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Смертность от онкологических новообразований в России за четыре года снизилась на 4,6%, в Москве – на 11,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Одногодичная летальность в России снизилась на 14%. За последний год количество обследованных онкологических пациентов возросло на 18,1%. И, конечно, как следствие, это снижение смертности от новообразований за четыре года на 4,6%, а в Москве – на 11,2%, и на 9% в Москве за четыре года от злокачественных новообразований", - сказала Голикова в ходе осмотра нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вице-премьер отметила, что это серьезные показатели, так как они означают, что Москва, по сравнению с другими регионами страны, делает большой вклад в снижение смертности от онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20230215/onkolog-1852058769.html

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здоровье - общество, россия, татьяна голикова