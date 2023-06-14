https://ria.ru/20230614/smertnost-1878020619.html
Голикова заявила о снижении смертности от онкологии в России
Голикова заявила о снижении смертности от онкологии в России - РИА Новости, 14.06.2023
Голикова заявила о снижении смертности от онкологии в России
Смертность от онкологических новообразований в России за четыре года снизилась на 4,6%, в Москве – на 11,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:03
2023-06-14T13:03
2023-06-14T13:03
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861582661_0:23:2006:1151_1920x0_80_0_0_e46f33be18b4531161d8e764d8db75e9.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Смертность от онкологических новообразований в России за четыре года снизилась на 4,6%, в Москве – на 11,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Одногодичная летальность в России снизилась на 14%. За последний год количество обследованных онкологических пациентов возросло на 18,1%. И, конечно, как следствие, это снижение смертности от новообразований за четыре года на 4,6%, а в Москве – на 11,2%, и на 9% в Москве за четыре года от злокачественных новообразований", - сказала Голикова в ходе осмотра нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вице-премьер отметила, что это серьезные показатели, так как они означают, что Москва, по сравнению с другими регионами страны, делает большой вклад в снижение смертности от онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20230215/onkolog-1852058769.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861582661_79:0:1927:1386_1920x0_80_0_0_d258e26338785a63ad15581663c34f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова заявила о снижении смертности от онкологии в России
Голикова: смертность от онкологии в России за четыре года снизилась на 4,6 процента