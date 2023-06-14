Россию не допускают к следствию по "Северным потокам", заявил Песков
Песков: Россия все еще не имеет возможности участвовать в следствии по "Северным потокам"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия до сих пор не имеет возможности участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Кремль надеется на транспарантное следствие, чтобы установить истину.
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"Мы, к сожалению, по-прежнему не имеем возможности быть частью следственного процесса, следственных действий. Нас туда не допускают. И мы по-прежнему настаиваем на том, что должно быть абсолютно транспарантное и инклюзивное следствие, международное, с тем, чтобы выяснить заказчиков и исполнителей этого международного преступления", - сказал Песков.
Издание Washington Post в начале июня сообщило, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.