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Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском - РИА Новости, 14.06.2023
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03:03 14.06.2023 (обновлено: 05:40 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/siriya-1877925940.html
Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском
Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском - РИА Новости, 14.06.2023
Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском
Израиль нанес ракетный удар по пунктам к юго-западу от сирийской столицы Дамаска, средства ПВО Сирии сбили некоторые из этих ракет, один военнослужащий получил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:03
2023-06-14T05:40
в мире
сирия
дамаск (город)
израиль
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по пунктам к юго-западу от сирийской столицы Дамаска, средства ПВО Сирии сбили некоторые из этих ракет, один военнослужащий получил ранение, сообщает государственное телевидение Сирии. "Сегодня в 01:05 утра (по местному времени - ред.) израильский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нацелившись на некоторые пункты к юго-западу от Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны перехватили ракеты и сбили некоторые из них. Агрессия привела к серьезному ранению солдата и материальным потерям", - говорится в сообщении телевидения.Ранее госагентство SANA сообщало, что средства ПВО Сирии отражают вражескую атаку в небе над окрестностями столицы страны Дамаска.
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль
Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском

SANA: Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска, сирийская ПВО сбила часть ракет

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по пунктам к юго-западу от сирийской столицы Дамаска, средства ПВО Сирии сбили некоторые из этих ракет, один военнослужащий получил ранение, сообщает государственное телевидение Сирии.
"Сегодня в 01:05 утра (по местному времени - ред.) израильский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нацелившись на некоторые пункты к юго-западу от Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны перехватили ракеты и сбили некоторые из них. Агрессия привела к серьезному ранению солдата и материальным потерям", - говорится в сообщении телевидения.
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28 февраля, 20:20
Ранее госагентство SANA сообщало, что средства ПВО Сирии отражают вражескую атаку в небе над окрестностями столицы страны Дамаска.
 
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