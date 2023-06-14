https://ria.ru/20230614/siriya-1877925940.html

Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском

Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском - РИА Новости, 14.06.2023

Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар под Дамаском

Израиль нанес ракетный удар по пунктам к юго-западу от сирийской столицы Дамаска, средства ПВО Сирии сбили некоторые из этих ракет, один военнослужащий получил... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T03:03

2023-06-14T03:03

2023-06-14T05:40

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по пунктам к юго-западу от сирийской столицы Дамаска, средства ПВО Сирии сбили некоторые из этих ракет, один военнослужащий получил ранение, сообщает государственное телевидение Сирии. "Сегодня в 01:05 утра (по местному времени - ред.) израильский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нацелившись на некоторые пункты к юго-западу от Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны перехватили ракеты и сбили некоторые из них. Агрессия привела к серьезному ранению солдата и материальным потерям", - говорится в сообщении телевидения.Ранее госагентство SANA сообщало, что средства ПВО Сирии отражают вражескую атаку в небе над окрестностями столицы страны Дамаска.

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

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