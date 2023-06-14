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Пепел от камчатского вулкана Шивелуч распространился на 60 километров - РИА Новости, 14.06.2023
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02:34 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/shiveluch-1877925091.html
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч распространился на 60 километров
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч распространился на 60 километров - РИА Новости, 14.06.2023
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч распространился на 60 километров
Ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч на Камчатке и распространил его на 60 километров в сторону Тихого океана, сообщили в Камчатской группе реагирования на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:34
2023-06-14T02:34
камчатка
шивелуч
происшествия
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн – РИА Новости. Ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч на Камчатке и распространил его на 60 километров в сторону Тихого океана, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). "Утром 14 июня колонна ресуспендированного пепла поднялась на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 60 километров на восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - сообщили РИА Новости в группе KVERT. Ресуспендированные пеплы, широко распространенные в районах активного вулканизма, могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, включая малую авиацию. По данным ученых из KVERT, на Камчатке образование шлейфов из таких пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит постоянно, когда в том районе нет длительное время осадков. Согласно анализу спутниковых данных, характерные черты таких пеплов вулкана Шивелуч - шлейф на расстоянии 60–70 км от исполина имеет наибольшую концентрацию пепловых частиц; его ширина на суше на протяжении 100 км достигает 16 - 22 км, а мощность 1 – 2 км от поверхности земли. Такой шлейф может сохраняться от трех часов до нескольких суток. Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мощное извержение произошло 11 апреля 2023 года. Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров над уровнем моря. В поселках Ключи, Козыревск и Майское прошли мощные пеплопады. Ликвидация последствий события продолжается до сих пор.
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камчатка, шивелуч, происшествия, тихий океан
Камчатка, Шивелуч, Происшествия, Тихий океан
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч распространился на 60 километров

Пепел от Шивелуча на Камчатке разнесся ветром на 60 километров в сторону Тихого океана

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНСтолб пепла вулкана Шивелуч
Столб пепла вулкана Шивелуч - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Столб пепла вулкана Шивелуч. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн – РИА Новости. Ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч на Камчатке и распространил его на 60 километров в сторону Тихого океана, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«
"Утром 14 июня колонна ресуспендированного пепла поднялась на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 60 километров на восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - сообщили РИА Новости в группе KVERT.
Ресуспендированные пеплы, широко распространенные в районах активного вулканизма, могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, включая малую авиацию. По данным ученых из KVERT, на Камчатке образование шлейфов из таких пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит постоянно, когда в том районе нет длительное время осадков. Согласно анализу спутниковых данных, характерные черты таких пеплов вулкана Шивелуч - шлейф на расстоянии 60–70 км от исполина имеет наибольшую концентрацию пепловых частиц; его ширина на суше на протяжении 100 км достигает 16 - 22 км, а мощность 1 – 2 км от поверхности земли. Такой шлейф может сохраняться от трех часов до нескольких суток.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мощное извержение произошло 11 апреля 2023 года. Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров над уровнем моря. В поселках Ключи, Козыревск и Майское прошли мощные пеплопады. Ликвидация последствий события продолжается до сих пор.
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КамчаткаШивелучПроисшествияТихий океан
 
 
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