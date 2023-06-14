https://ria.ru/20230614/senator-1877924410.html

Американский сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в минюст

Американский сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в минюст - РИА Новости, 14.06.2023

Американский сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в минюст

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил во вторник, что намерен саботировать утверждение кандидатов на должности в министерство юстиции США до... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T02:04

2023-06-14T02:04

2023-06-14T02:04

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил во вторник, что намерен саботировать утверждение кандидатов на должности в министерство юстиции США до тех пор, пока генпрокурор Меррик Гарланд не прекратит "преследовать политических оппонентов" действующей администрации. "Сегодня я объявил, что буду задерживать утверждение всех кандидатов на посты в министерство юстиции, которых Меррик Гарланд собирается использовать не для беспристрастного обеспечения закона - что является его обязанностью, - а для явного политического преследования его политических оппонентов", - заявил Вэнс. По мнению конгрессмена, саботаж утверждения кандидатов минюста должен продолжаться до тех пор, пока Гарланд не пообещает "выполнять свою работу" и не обязуется прекратить преследования по политическим мотивам. Заявление Вэнса было приурочено к обвинениям, предъявленным ранее бывшему президенту-республиканцу Дональду Трампу. Во вторник в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого правоохранители предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам. Сам бывший глава государства отказался признать вину по каким-либо пунктам обвинения. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещения, в том числе на поездки за границу. В своем первом комментарии по поводу случившегося Трамп назвал этот день "одним из самых печальных" в истории США.

https://ria.ru/20230613/senator-1877700979.html

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в мире, сша, дональд трамп, огайо, майами