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Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
00:05 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sberbank-1877918342.html
Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму
Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму - РИА Новости, 14.06.2023
Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Сбербанк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:05
2023-06-14T00:05
пмэф-2023
экономика
ялта
севастополь
керчь
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Сбербанк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и Севастополе, приоритетные города – Керчь и Симферополь, рассказал в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов. Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе. "Сейчас у нас работает два офиса на территории Республики Крым: в Ялте и Севастополе. Мы рассматриваем возможность открытия нескольких офисов в Крыму в этом году, приоритетные города – Керчь и Симферополь", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. Кузнецов отметил, что сегодня банк видит высокий интерес со стороны местных предприятий - клиентами уже стали более 1300 компаний, работающих на полуострове. Банк также наращивает кредитный портфель корпоративных клиентов Крыма – бизнесу полуострова выдано кредитов на сумму более чем 700 миллионов рублей, добавил он. Большой интерес проявляют и физлица, у которых пользуются популярностью вклады в рублях – общая сумма пассивов клиентов в Крыму сейчас приближается к миллиарду рублей. При этом потребительских кредитов выдано на сумму свыше 300 миллионов рублей, ипотечных – более чем на 360 миллионов рублей. Кроме того, за первый месяц работы банка на полуострове клиенты Сбербанка совершили более 800 тысяч онлайн-переводов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом денежные переводы через отделения банка в Крыму востребованнее на 50-70%, чем в аналогичных отделениях юга России. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230515/sberbank-1871793305.html
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экономика, ялта, севастополь, керчь, станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Ялта, Севастополь, Керчь, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму

Замглавы Сбербанка Кузнецов сообщил о планах открыть в 2023 году новые офисы в Крыму

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Сбербанк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и Севастополе, приоритетные города – Керчь и Симферополь, рассказал в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов.
Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе.
Открытие первого офиса Сбербанка в Севастополе
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей
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"Сейчас у нас работает два офиса на территории Республики Крым: в Ялте и Севастополе. Мы рассматриваем возможность открытия нескольких офисов в Крыму в этом году, приоритетные города – Керчь и Симферополь", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.
Кузнецов отметил, что сегодня банк видит высокий интерес со стороны местных предприятий - клиентами уже стали более 1300 компаний, работающих на полуострове. Банк также наращивает кредитный портфель корпоративных клиентов Крыма – бизнесу полуострова выдано кредитов на сумму более чем 700 миллионов рублей, добавил он.
Большой интерес проявляют и физлица, у которых пользуются популярностью вклады в рублях – общая сумма пассивов клиентов в Крыму сейчас приближается к миллиарду рублей. При этом потребительских кредитов выдано на сумму свыше 300 миллионов рублей, ипотечных – более чем на 360 миллионов рублей.
Кроме того, за первый месяц работы банка на полуострове клиенты Сбербанка совершили более 800 тысяч онлайн-переводов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом денежные переводы через отделения банка в Крыму востребованнее на 50-70%, чем в аналогичных отделениях юга России.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаЯлтаСевастопольКерчьСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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