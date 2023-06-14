https://ria.ru/20230614/sberbank-1877918342.html

Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму

Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму - РИА Новости, 14.06.2023

Сбербанк планирует в 2023 году открыть новые офисы в Крыму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Сбербанк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:05

2023-06-14T00:05

2023-06-14T00:05

пмэф-2023

экономика

ялта

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керчь

станислав кузнецов

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Сбербанк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и Севастополе, приоритетные города – Керчь и Симферополь, рассказал в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов. Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе. "Сейчас у нас работает два офиса на территории Республики Крым: в Ялте и Севастополе. Мы рассматриваем возможность открытия нескольких офисов в Крыму в этом году, приоритетные города – Керчь и Симферополь", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. Кузнецов отметил, что сегодня банк видит высокий интерес со стороны местных предприятий - клиентами уже стали более 1300 компаний, работающих на полуострове. Банк также наращивает кредитный портфель корпоративных клиентов Крыма – бизнесу полуострова выдано кредитов на сумму более чем 700 миллионов рублей, добавил он. Большой интерес проявляют и физлица, у которых пользуются популярностью вклады в рублях – общая сумма пассивов клиентов в Крыму сейчас приближается к миллиарду рублей. При этом потребительских кредитов выдано на сумму свыше 300 миллионов рублей, ипотечных – более чем на 360 миллионов рублей. Кроме того, за первый месяц работы банка на полуострове клиенты Сбербанка совершили более 800 тысяч онлайн-переводов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом денежные переводы через отделения банка в Крыму востребованнее на 50-70%, чем в аналогичных отделениях юга России. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230515/sberbank-1871793305.html

https://ria.ru/20230421/sberbank-1866871382.html

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экономика, ялта, севастополь, керчь, станислав кузнецов, сбербанк россии