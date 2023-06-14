https://ria.ru/20230614/sanktsii-1877928008.html
Российских туристов нельзя запугать санкциями, заявила посол в Индонезии
Российских туристов нельзя запугать санкциями, заявила посол в Индонезии - РИА Новости, 14.06.2023
Российских туристов нельзя запугать санкциями, заявила посол в Индонезии
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что российских туристов в Индонезии, в том числе и на Бали, нельзя запугать... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:43
2023-06-14T03:43
2023-06-14T10:23
пмэф-2023
людмила воробьева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что российских туристов в Индонезии, в том числе и на Бали, нельзя запугать санкциями и негативными заявлениями. В последнее время в индонезийских СМИ появлялось все больше сообщений о случаях депортации российских граждан из Индонезии и, в частности, с курортного острова Бали. Прозвучал также ряд негативных заявлений в отношении российских туристов, вводились и новые санкции - в частности, губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из восьми запретов для туристов на Бали. По оценке российского посла, "всплеск" депортаций "не имеет никакого отношения к дискриминации россиян". "Просто власти Индонезии и балийские власти решили навести порядок. Есть законы страны, есть иммиграционное законодательство. Если вы прибыли по туристической визе, то нельзя заниматься незаконной трудовой деятельностью. Если у вас виза на определенный срок, а вы остаетесь в стране на более долгий период и не продлеваете визу или не оформляете новую, то это нарушение иммиграционного законодательства", - пояснила Воробьева. По ее словам, новые санкции и заявления не повлияли на турпоток из России. "И когда русского человека можно было напугать санкциями? Но если говорить серьезно, большинство российских туристов - абсолютно законопослушные люди, которые не имеют малейшего желания и намерения нарушать законы или каким-то образом оскорблять чувства индонезийцев, которые живут на Бали. Поэтому турпоток не уменьшился, а, напротив, продолжает увеличиваться", - пояснила глава российской дипмиссии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/sanktsii-1877788399.html
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людмила воробьева, бали, индонезия, россия, новости - туризм
ПМЭФ-2023, Людмила Воробьева, Бали, Индонезия, Россия, Новости - Туризм
Российских туристов нельзя запугать санкциями, заявила посол в Индонезии
Посол России в Индонезии Воробьева: российских туристов нельзя запугать санкциями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что российских туристов в Индонезии, в том числе и на Бали, нельзя запугать санкциями и негативными заявлениями.
В последнее время в индонезийских СМИ появлялось все больше сообщений о случаях депортации российских граждан из Индонезии и, в частности, с курортного острова Бали. Прозвучал также ряд негативных заявлений в отношении российских туристов, вводились и новые санкции - в частности, губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из восьми запретов для туристов на Бали. По оценке российского посла, "всплеск" депортаций "не имеет никакого отношения к дискриминации россиян".
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"Просто власти Индонезии и балийские власти решили навести порядок. Есть законы страны, есть иммиграционное законодательство. Если вы прибыли по туристической визе, то нельзя заниматься незаконной трудовой деятельностью. Если у вас виза на определенный срок, а вы остаетесь в стране на более долгий период и не продлеваете визу или не оформляете новую, то это нарушение иммиграционного законодательства", - пояснила Воробьева.
По ее словам, новые санкции и заявления не повлияли на турпоток из России.
"И когда русского человека можно было напугать санкциями? Но если говорить серьезно, большинство российских туристов - абсолютно законопослушные люди, которые не имеют малейшего желания и намерения нарушать законы или каким-то образом оскорблять чувства индонезийцев, которые живут на Бали. Поэтому турпоток не уменьшился, а, напротив, продолжает увеличиваться", - пояснила глава российской дипмиссии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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