https://ria.ru/20230614/sanktsii-1877928008.html

Российских туристов нельзя запугать санкциями, заявила посол в Индонезии

Российских туристов нельзя запугать санкциями, заявила посол в Индонезии - РИА Новости, 14.06.2023

Российских туристов нельзя запугать санкциями, заявила посол в Индонезии

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что российских туристов в Индонезии, в том числе и на Бали, нельзя запугать... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T03:43

2023-06-14T03:43

2023-06-14T10:23

пмэф-2023

людмила воробьева

бали

индонезия

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148751/72/1487517246_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_52ac297e7d4742911301294f2c1b1377.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что российских туристов в Индонезии, в том числе и на Бали, нельзя запугать санкциями и негативными заявлениями. В последнее время в индонезийских СМИ появлялось все больше сообщений о случаях депортации российских граждан из Индонезии и, в частности, с курортного острова Бали. Прозвучал также ряд негативных заявлений в отношении российских туристов, вводились и новые санкции - в частности, губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из восьми запретов для туристов на Бали. По оценке российского посла, "всплеск" депортаций "не имеет никакого отношения к дискриминации россиян". "Просто власти Индонезии и балийские власти решили навести порядок. Есть законы страны, есть иммиграционное законодательство. Если вы прибыли по туристической визе, то нельзя заниматься незаконной трудовой деятельностью. Если у вас виза на определенный срок, а вы остаетесь в стране на более долгий период и не продлеваете визу или не оформляете новую, то это нарушение иммиграционного законодательства", - пояснила Воробьева. По ее словам, новые санкции и заявления не повлияли на турпоток из России. "И когда русского человека можно было напугать санкциями? Но если говорить серьезно, большинство российских туристов - абсолютно законопослушные люди, которые не имеют малейшего желания и намерения нарушать законы или каким-то образом оскорблять чувства индонезийцев, которые живут на Бали. Поэтому турпоток не уменьшился, а, напротив, продолжает увеличиваться", - пояснила глава российской дипмиссии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/sanktsii-1877788399.html

https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html

бали

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

людмила воробьева, бали, индонезия, россия, новости - туризм