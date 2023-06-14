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Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:11 14.06.2023 (обновлено: 17:41 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/rets-1877978869.html
Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023
Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023
На Петербургском международном экономическом форуме открылся первый в истории "живой" стенд Российского экспортного центра, экспозиция "Сделано в России" под... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:11
2023-06-14T17:41
пмэф-2023
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме открылся первый в истории "живой" стенд Российского экспортного центра, экспозиция "Сделано в России" под названием "ПРО.Движение" демонстрирует на настоящем конвейере 3D-модели продукции 26 отечественных компаний из разных отраслей промышленности, сообщает РЭЦ."Наш стенд на ПМЭФ - это символ того, что несмотря на внешние и внутренние трудности, бизнес не останавливается. И не в последнюю очередь благодаря поддержке государства и Российского экспортного центра, которые помогают бизнесу осваивать новые рынки, ведь "ПРО.Движение" очень важно для экспортеров именно сейчас", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Символ непрерывного движения на стенде - конвейер, на котором движутся монохромные 3D-модели продукции российских компаний разных отраслей. Те же модели появляются на экране, где из монохромных превращаются в цветные, демонстрируя, как благодаря поддержке РЭЦ они получают преимущества при выходе на экспорт.Так, на конвейере можно будет увидеть 3D-модели агробота, который помогает транспортировать урожай и управляется через мобильное приложение; станции зарядки и перезагрузки для промышленных дронов, которые делают процесс работы беспилотника полностью автономным; кислородно-метанового ракетного двигателя и даже комплекта для игры в лазертаг.Также на стенде расположены витрины с актуальными разработками российских компаний, а на большом экране и тач-панелях - информация о деятельности РЭЦ, каталог компаний и цифровая платформа "Мой экспорт", которая позволяет компаниям получить максимум услуг для внешнеэкономической деятельности онлайн.Все дни форума на стенде РЭЦ будет работать телестудия прямого эфира "Сделано в России". Каждый день представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития и предприниматели будут делиться своим опытом и рассказывать о перспективах развития внешнеэкономической деятельности, особенностях импорта и экспорта в современных условиях.Трансляцию из студии "Сделано в России" на ПМЭФ-2023 14-17 июня можно будет посмотреть на сайте РЭЦ и на официальной странице сообщества РЭЦ "Вконтакте". А самые яркие моменты работы студии - в телеграм-канале "Новости российского экспорта".Программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia, реализует Российский экспортный центр при поддержке Фонда "Росконгресс".
https://ria.ru/20230614/eksport-1877965595.html
https://ria.ru/20230613/stend-1877878218.html
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, пмэф, экономика
ПМЭФ-2023, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, ПМЭФ, Экономика

Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023

© Фото : Пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)"ПРО.Движение" под брендом "Сделано в России": стенд РЭЦ открылся на ПМЭФ-2023
ПРО.Движение под брендом Сделано в России: стенд РЭЦ открылся на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)
"ПРО.Движение" под брендом "Сделано в России": стенд РЭЦ открылся на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме открылся первый в истории "живой" стенд Российского экспортного центра, экспозиция "Сделано в России" под названием "ПРО.Движение" демонстрирует на настоящем конвейере 3D-модели продукции 26 отечественных компаний из разных отраслей промышленности, сообщает РЭЦ.
"Наш стенд на ПМЭФ - это символ того, что несмотря на внешние и внутренние трудности, бизнес не останавливается. И не в последнюю очередь благодаря поддержке государства и Российского экспортного центра, которые помогают бизнесу осваивать новые рынки, ведь "ПРО.Движение" очень важно для экспортеров именно сейчас", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
На ПМЭФ-2023 представили новый образ российского экспорта - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Музы экспорта: на ПМЭФ-2023 представили новый образ российского экспорта
Вчера, 10:28
Символ непрерывного движения на стенде - конвейер, на котором движутся монохромные 3D-модели продукции российских компаний разных отраслей. Те же модели появляются на экране, где из монохромных превращаются в цветные, демонстрируя, как благодаря поддержке РЭЦ они получают преимущества при выходе на экспорт.
Так, на конвейере можно будет увидеть 3D-модели агробота, который помогает транспортировать урожай и управляется через мобильное приложение; станции зарядки и перезагрузки для промышленных дронов, которые делают процесс работы беспилотника полностью автономным; кислородно-метанового ракетного двигателя и даже комплекта для игры в лазертаг.
Также на стенде расположены витрины с актуальными разработками российских компаний, а на большом экране и тач-панелях - информация о деятельности РЭЦ, каталог компаний и цифровая платформа "Мой экспорт", которая позволяет компаниям получить максимум услуг для внешнеэкономической деятельности онлайн.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
The Guardian: российский стенд затмит всех на Food and Beverage West Africa
13 июня, 19:06
Все дни форума на стенде РЭЦ будет работать телестудия прямого эфира "Сделано в России". Каждый день представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития и предприниматели будут делиться своим опытом и рассказывать о перспективах развития внешнеэкономической деятельности, особенностях импорта и экспорта в современных условиях.
Трансляцию из студии "Сделано в России" на ПМЭФ-2023 14-17 июня можно будет посмотреть на сайте РЭЦ и на официальной странице сообщества РЭЦ "Вконтакте". А самые яркие моменты работы студии - в телеграм-канале "Новости российского экспорта".
Программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia, реализует Российский экспортный центр при поддержке Фонда "Росконгресс".
 
ПМЭФ-2023Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаПМЭФЭкономика
 
 
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