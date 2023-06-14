https://ria.ru/20230614/rets-1877978869.html

Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023

Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023

Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023

На Петербургском международном экономическом форуме открылся первый в истории "живой" стенд Российского экспортного центра, экспозиция "Сделано в России" под... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:11

2023-06-14T11:11

2023-06-14T17:41

пмэф-2023

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме открылся первый в истории "живой" стенд Российского экспортного центра, экспозиция "Сделано в России" под названием "ПРО.Движение" демонстрирует на настоящем конвейере 3D-модели продукции 26 отечественных компаний из разных отраслей промышленности, сообщает РЭЦ."Наш стенд на ПМЭФ - это символ того, что несмотря на внешние и внутренние трудности, бизнес не останавливается. И не в последнюю очередь благодаря поддержке государства и Российского экспортного центра, которые помогают бизнесу осваивать новые рынки, ведь "ПРО.Движение" очень важно для экспортеров именно сейчас", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Символ непрерывного движения на стенде - конвейер, на котором движутся монохромные 3D-модели продукции российских компаний разных отраслей. Те же модели появляются на экране, где из монохромных превращаются в цветные, демонстрируя, как благодаря поддержке РЭЦ они получают преимущества при выходе на экспорт.Так, на конвейере можно будет увидеть 3D-модели агробота, который помогает транспортировать урожай и управляется через мобильное приложение; станции зарядки и перезагрузки для промышленных дронов, которые делают процесс работы беспилотника полностью автономным; кислородно-метанового ракетного двигателя и даже комплекта для игры в лазертаг.Также на стенде расположены витрины с актуальными разработками российских компаний, а на большом экране и тач-панелях - информация о деятельности РЭЦ, каталог компаний и цифровая платформа "Мой экспорт", которая позволяет компаниям получить максимум услуг для внешнеэкономической деятельности онлайн.Все дни форума на стенде РЭЦ будет работать телестудия прямого эфира "Сделано в России". Каждый день представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития и предприниматели будут делиться своим опытом и рассказывать о перспективах развития внешнеэкономической деятельности, особенностях импорта и экспорта в современных условиях.Трансляцию из студии "Сделано в России" на ПМЭФ-2023 14-17 июня можно будет посмотреть на сайте РЭЦ и на официальной странице сообщества РЭЦ "Вконтакте". А самые яркие моменты работы студии - в телеграм-канале "Новости российского экспорта".Программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia, реализует Российский экспортный центр при поддержке Фонда "Росконгресс".

https://ria.ru/20230614/eksport-1877965595.html

https://ria.ru/20230613/stend-1877878218.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, пмэф, экономика