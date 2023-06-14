https://ria.ru/20230614/rassledovanie-1877990985.html
Швеция рассчитывает осенью завершить расследование ЧП на "Северных потоках"
Швеция рассчитывает осенью завершить расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.06.2023
Швеция рассчитывает осенью завершить расследование ЧП на "Северных потоках"
Шведский прокурор Матс Юнгквист, возглавляющий расследование диверсий на газопроводах "Северный поток", рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:55
2023-06-14T11:55
2023-06-14T11:55
в мире
швеция
сша
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Шведский прокурор Матс Юнгквист, возглавляющий расследование диверсий на газопроводах "Северный поток", рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, ответственным за теракты. "Я надеюсь, что осенью мы сможем договориться по вопросу обвинения. Это наша цель, по крайней мере, как она выглядит сейчас", - заявил Юнгквист в интервью Шведскому радио, отметив, что расследование приближается к заключительной фазе. Он также сообщил, что шведские следователи сотрудничают с немецкими коллегами. Сам Юнгквист сказал, что встречался с прокурором и следственной группой ФРГ, но отказался раскрывать детали этой встречи. В начале апреля Юнгквист заявлял, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230613/potoki-1877909640.html
https://ria.ru/20230613/plan-1877910410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Швеция рассчитывает осенью завершить расследование ЧП на "Северных потоках"
Прокурор Швеции рассчитывает осенью завершить расследование терактов на "Северных потоках"
ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Шведский прокурор Матс Юнгквист, возглавляющий расследование диверсий на газопроводах "Северный поток", рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, ответственным за теракты.
"Я надеюсь, что осенью мы сможем договориться по вопросу обвинения. Это наша цель, по крайней мере, как она выглядит сейчас", - заявил Юнгквист в интервью Шведскому радио, отметив, что расследование приближается к заключительной фазе.
Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ
Он также сообщил, что шведские следователи сотрудничают с немецкими коллегами. Сам Юнгквист сказал, что встречался с прокурором и следственной группой ФРГ, но отказался раскрывать детали этой встречи.
В начале апреля Юнгквист заявлял, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном пото
ке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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