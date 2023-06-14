https://ria.ru/20230614/rasizm-1878149790.html

Захарова осудила расистские фразы дипломата из Румынии в адрес африканцев

Захарова осудила расистские фразы дипломата из Румынии в адрес африканцев - РИА Новости, 14.06.2023

Захарова осудила расистские фразы дипломата из Румынии в адрес африканцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале осудила сделанное румынским послом в Кении Драгошем Виорелом Цигэу сравнение его... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:38

2023-06-14T18:38

2023-06-14T18:38

в мире

кения

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мария захарова

оон

нато

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале осудила сделанное румынским послом в Кении Драгошем Виорелом Цигэу сравнение его африканских коллег с обезьянами. Ранее стало известно, что Цигэу во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби, увидев поблизости обезьяну, сказал: "Африканская группа присоединилась к нам". Африканские дипломаты осудили поведение румынского дипломата и сделали заявление, в котором подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости в дипломатической сфере. Румыния в итоге отозвала своего посла из Кении. "Многие и без него догадывались, как Запад относится к Африке. Но чтобы, находясь в гостях на Африканском континенте, сравнить африканских же дипломатов с обезьянами, это, конечно, уже полный тупик, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Если вы все еще считаете, что современного фашизма нет, а неонацизм — это история с натяжкой, то вы ошибаетесь. Всё это не просто живо, но и является глубинной идеологией политического истеблишмента "коллективного Запада". Она также напомнила слова Жосепа Борреля о том, что мир поделён на "прекрасный сад" и "дикие джунгли", а также совместное заявление Евросоюза и НАТО о намерении использовать все инструменты "на благо одного миллиарда их граждан". "И вот, казалось бы, после этих чудовищных признаний евродипломаты могли бы подкорректировать свою риторику. Но натура берет свое и фонтанирует", – резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20230103/ukraina-1842964633.html

кения

россия

найроби (город)

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в мире, кения, россия, мария захарова, оон, нато, найроби (город)