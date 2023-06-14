Захарова осудила расистские фразы дипломата из Румынии в адрес африканцев
Захарова осудила сравнение африканцев с обезьянами, сделанное румынским дипломатом Цигэу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале осудила сделанное румынским послом в Кении Драгошем Виорелом Цигэу сравнение его африканских коллег с обезьянами.
Ранее стало известно, что Цигэу во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби, увидев поблизости обезьяну, сказал: "Африканская группа присоединилась к нам". Африканские дипломаты осудили поведение румынского дипломата и сделали заявление, в котором подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости в дипломатической сфере. Румыния в итоге отозвала своего посла из Кении.
"Многие и без него догадывались, как Запад относится к Африке. Но чтобы, находясь в гостях на Африканском континенте, сравнить африканских же дипломатов с обезьянами, это, конечно, уже полный тупик, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Если вы все еще считаете, что современного фашизма нет, а неонацизм — это история с натяжкой, то вы ошибаетесь. Всё это не просто живо, но и является глубинной идеологией политического истеблишмента "коллективного Запада".
Она также напомнила слова Жосепа Борреля о том, что мир поделён на "прекрасный сад" и "дикие джунгли", а также совместное заявление Евросоюза и НАТО о намерении использовать все инструменты "на благо одного миллиарда их граждан". "И вот, казалось бы, после этих чудовищных признаний евродипломаты могли бы подкорректировать свою риторику. Но натура берет свое и фонтанирует", – резюмировала Захарова.