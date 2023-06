https://ria.ru/20230614/putin-1877987986.html

Американские СМИ назвали ключевые заявления Путина на встрече с военкорами

Американские СМИ назвали ключевые заявления Путина на встрече с военкорами

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Практически все топовые американские СМИ посвятили материалы встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами: особое внимание изданий привлекли слова российского лидера о катастрофических потерях Украины и о том, как "хорошо горят" немецкие и американские танки и БМП. Так, The Washington Post отмечает, что в разговоре с военкорами Путин "сделал одни из самых развернутых заявлений" о специальной военной операции и ее целях. При этом газета увидела в словах российского президента как намеки на возможность нового наступления, так и готовность Москвы к мирным переговорам.Основными в речи Путина The Washington Post посчитала слова о том, что во время контрнаступления ВСУ понесли катастрофические "потери и не достигли успехов", а также о том, что украинские потери гораздо больше, чем российские. Кроме того, газета обратила внимание на слова российского лидера о "санитарной зоне" на Украине и о том, что у России не было причин уничтожать Каховскую ГЭС. Газета The New York Times назвала разговор Путина с военкорами необычным, отметив, что формат, когда журналисты задавали вопросы в течение более чем двух часов, напоминает традиционную Прямую линию с президентом. Отдельно издание выделило то, что Путин представил российские войска стойкими в противодействии украинскому наступлению и подчеркнул, что спецоперация достигает установленных целей. The Wall Street Journal сделала акцент на том, что Путин говорил о потере "значительного количества танков" и другой техники, в частности дронов. Как отмечает издание, названное президентом число потерянных российскими войсками танков даже превышает оценки западных военных аналитических сайтов. Тем не менее, добавила газета, Путин заявил, что российские силы смогли успешно отбивать украинское контрнаступление. По мнению Newsweek, Путин признал, что Россия не была должным образом готова к ответу на обстрелы приграничных районов, в том числе Белгорода. Кроме того, издание приводит его слова о том, что можно улучшить работу ПВО. USA Today обратила основное внимание на то, что российский президент предложил вариант завершения конфликта: прекращение поставок западного оружия на Украину. Кроме того, среди всех заявлений Путина издание выделяет слова о значительных украинских потерях и о том, как "хорошо горят" немецкие и американские БМП и танки.

