https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html
Стюардесса рассказала, как проверить безопасность номера в отеле
Стюардесса рассказала, как проверить безопасность номера в отеле - РИА Новости, 14.06.2023
Стюардесса рассказала, как проверить безопасность номера в отеле
Стюардесса авиакомпании KLM поделилась советом, как проверить безопасность номера в отеле, сообщает Mirror. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:07
2023-06-14T04:07
2023-06-14T04:07
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Стюардесса авиакомпании KLM поделилась советом, как проверить безопасность номера в отеле, сообщает Mirror.Бортпроводница Эстер ведет блог в соцсетях и рекомендует при заселении в комнату в гостинице первым делом убедиться, что в ней нет посторонних. Для этого она всегда бросает бутылку с водой под кровать. Емкость должна выкатиться с противоположной стороны.Коллега Эстер рассказал, что проверяет четыре места в номере, прежде чем начать раскладывать вещи. Чтобы убедиться, что в помещении нет посторонних, он заглядывает за дверь, шторы, под кровать и в шкаф.Испанская стюардесса Деми Бонита рассказала о способе проверить, заходил ли кто-то в ваше отсутствие в номер. Для этого, уходя, она помещает часть таблички "Не беспокоить" между дверью и стеной. При непрошенном визите карточка окажется в другом положении — висящей на двери.
https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, безопасность
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы, Безопасность
Стюардесса рассказала, как проверить безопасность номера в отеле
Mirror: стюардесса рассказала, как проверяет безопасность номера в отеле
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Стюардесса авиакомпании KLM поделилась советом, как проверить безопасность номера в отеле, сообщает
Mirror.
Бортпроводница Эстер ведет блог в соцсетях и рекомендует при заселении в комнату в гостинице первым делом убедиться, что в ней нет посторонних. Для этого она всегда бросает бутылку с водой под кровать. Емкость должна выкатиться с противоположной стороны.
Коллега Эстер рассказал, что проверяет четыре места в номере, прежде чем начать раскладывать вещи. Чтобы убедиться, что в помещении нет посторонних, он заглядывает за дверь, шторы, под кровать и в шкаф.
Испанская стюардесса Деми Бонита рассказала о способе проверить, заходил ли кто-то в ваше отсутствие в номер. Для этого, уходя, она помещает часть таблички "Не беспокоить" между дверью и стеной. При непрошенном визите карточка окажется в другом положении — висящей на двери.
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