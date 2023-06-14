https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html

Стюардесса рассказала, как проверить безопасность номера в отеле

Стюардесса рассказала, как проверить безопасность номера в отеле - РИА Новости, 14.06.2023

Стюардесса рассказала, как проверить безопасность номера в отеле

Стюардесса авиакомпании KLM поделилась советом, как проверить безопасность номера в отеле, сообщает Mirror. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:07

2023-06-14T04:07

2023-06-14T04:07

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Стюардесса авиакомпании KLM поделилась советом, как проверить безопасность номера в отеле, сообщает Mirror.Бортпроводница Эстер ведет блог в соцсетях и рекомендует при заселении в комнату в гостинице первым делом убедиться, что в ней нет посторонних. Для этого она всегда бросает бутылку с водой под кровать. Емкость должна выкатиться с противоположной стороны.Коллега Эстер рассказал, что проверяет четыре места в номере, прежде чем начать раскладывать вещи. Чтобы убедиться, что в помещении нет посторонних, он заглядывает за дверь, шторы, под кровать и в шкаф.Испанская стюардесса Деми Бонита рассказала о способе проверить, заходил ли кто-то в ваше отсутствие в номер. Для этого, уходя, она помещает часть таблички "Не беспокоить" между дверью и стеной. При непрошенном визите карточка окажется в другом положении — висящей на двери.

https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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