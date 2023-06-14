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Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой - РИА Новости, 14.06.2023
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16:32 14.06.2023 (обновлено: 16:47 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/proekt-1878101908.html
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой - РИА Новости, 14.06.2023
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой
Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:32
2023-06-14T16:47
политика
госдума рф
петр толстой
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой.В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операции."Готовы максимально быстро доработать закон, чтобы принять его в целом", - сказал Толстой в ходе пленарного заседания.
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политика, госдума рф, петр толстой
Политика, Госдума РФ, Петр Толстой
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой

Толстой заявил, что депутаты Госдумы готовы доработать проект о запрете смены пола

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой.
В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операции.
"Готовы максимально быстро доработать закон, чтобы принять его в целом", - сказал Толстой в ходе пленарного заседания.
Стенд Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Минздрав поддержал ужесточение регулирования вопроса о смене пола
Вчера, 16:39
 
ПолитикаГосдума РФПетр Толстой
 
 
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