https://ria.ru/20230614/proekt-1878101908.html

Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой

Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой - РИА Новости, 14.06.2023

Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой

Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:32

2023-06-14T16:32

2023-06-14T16:47

политика

госдума рф

петр толстой

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой.В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операции."Готовы максимально быстро доработать закон, чтобы принять его в целом", - сказал Толстой в ходе пленарного заседания.

https://ria.ru/20230614/minzdrav-1878105584.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, госдума рф, петр толстой