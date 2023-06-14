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Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой - РИА Новости, 14.06.2023
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой
Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:32
2023-06-14T16:32
2023-06-14T16:47
политика
госдума рф
петр толстой
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой.В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операции."Готовы максимально быстро доработать закон, чтобы принять его в целом", - сказал Толстой в ходе пленарного заседания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, петр толстой
Политика, Госдума РФ, Петр Толстой
Госдума готова доработать проект о запрете смены пола, заявил Толстой
Толстой заявил, что депутаты Госдумы готовы доработать проект о запрете смены пола
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы максимально быстро доработать законопроект о запрете смены пола для его принятия в целом, сообщил вице-спикер Петр Толстой.
В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операции.
"Готовы максимально быстро доработать закон, чтобы принять его в целом", - сказал Толстой в ходе пленарного заседания.
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