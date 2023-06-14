https://ria.ru/20230614/primore-1877927863.html

Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи

Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи - РИА Новости, 14.06.2023

Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи

Власти Приморья передали военнослужащим в зоне специальной военной операции коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование, сообщил... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T03:36

2023-06-14T03:36

2023-06-14T03:36

надежные люди

россия

киев

олег кожемяко

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876198869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a2cd83bf274729fbe967706f00f8adb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Власти Приморья передали военнослужащим в зоне специальной военной операции коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Он отметил, что в этот раз его приезд на позиции к землякам совпал с контрнаступлением противника. "Тем нужнее специальные приборы и аппаратура, которую мы привезли из Приморья… Наш груз – сотни прицельных устройств, приборов ночного видения, коптеров, аппаратура слежения, противодронные ружья, средства связи и прочее оборудование, нужное нашим бойцам", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале. Там же он показал на видео доставленное оборудование. Губернатор отметил, что оно передано приморским подразделениям Тихоокеанского флота, 5-ой армии, 83-й бригады ВДВ, добровольческого отряда "Тигр" и другим. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.

https://ria.ru/20230613/drevesina-1877704972.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, олег кожемяко, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины