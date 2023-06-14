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Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи - РИА Новости, 14.06.2023
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Надежные люди
 
03:36 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/primore-1877927863.html
Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи
Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи - РИА Новости, 14.06.2023
Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи
Власти Приморья передали военнослужащим в зоне специальной военной операции коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование, сообщил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:36
2023-06-14T03:36
надежные люди
россия
киев
олег кожемяко
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Власти Приморья передали военнослужащим в зоне специальной военной операции коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Он отметил, что в этот раз его приезд на позиции к землякам совпал с контрнаступлением противника. "Тем нужнее специальные приборы и аппаратура, которую мы привезли из Приморья… Наш груз – сотни прицельных устройств, приборов ночного видения, коптеров, аппаратура слежения, противодронные ружья, средства связи и прочее оборудование, нужное нашим бойцам", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале. Там же он показал на видео доставленное оборудование. Губернатор отметил, что оно передано приморским подразделениям Тихоокеанского флота, 5-ой армии, 83-й бригады ВДВ, добровольческого отряда "Тигр" и другим. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
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россия, киев, олег кожемяко, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Надежные люди, Россия, Киев, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Приморье передало в зону СВО коптеры, прицелы и средства связи

Глава Приморья Кожемяко сообщил о передаче в зону СВО коптеров, прицелов и средств связи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Власти Приморья передали военнослужащим в зоне специальной военной операции коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
Он отметил, что в этот раз его приезд на позиции к землякам совпал с контрнаступлением противника.
"Тем нужнее специальные приборы и аппаратура, которую мы привезли из Приморья… Наш груз – сотни прицельных устройств, приборов ночного видения, коптеров, аппаратура слежения, противодронные ружья, средства связи и прочее оборудование, нужное нашим бойцам", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале.
Там же он показал на видео доставленное оборудование. Губернатор отметил, что оно передано приморским подразделениям Тихоокеанского флота, 5-ой армии, 83-й бригады ВДВ, добровольческого отряда "Тигр" и другим.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Из Приморья в зону СВО отправили десятки вагонов леса
13 июня, 03:11
 
Надежные людиРоссияКиевОлег КожемякоВладимир ПутинВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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