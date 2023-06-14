https://ria.ru/20230614/prestupleniya-1878164778.html
В Калужской области снизилось число преступлений, совершенных мигрантами
В Калужской области снизилось число преступлений, совершенных мигрантами - РИА Новости, 14.06.2023
В Калужской области снизилось число преступлений, совершенных мигрантами
Число совершенных мигрантами преступлений в Калужской области в 2022 году снизилось на 43%, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:54
2023-06-14T19:54
2023-06-14T19:54
пмэф-2023
калужская область
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владислав шапша
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Число совершенных мигрантами преступлений в Калужской области в 2022 году снизилось на 43%, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Ужесточение мер в сфере миграционной политики в Калужской области началось в феврале прошлого года, после того, как Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. "Результат есть. У нас значительно сократилось количество преступлений. В стране выросло, а у нас сократилось на 43% за год. Серьезно сократился поток мигрантов в регион. Это хорошие результаты", - рассказал губернатор. Он подчеркнул, что сейчас вопрос стоит не во введении новых ограничительных мер, а в исполнении тех, которые уже действуют. "Системный подход и настойчивость", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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калужская область, россия, владислав шапша, экономика, общество
ПМЭФ-2023, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Экономика, Общество
В Калужской области снизилось число преступлений, совершенных мигрантами
Губернатор Шапша: число преступлений мигрантов в Калужской области упало на 43 процента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Число совершенных мигрантами преступлений в Калужской области в 2022 году снизилось на 43%, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Ужесточение мер в сфере миграционной политики в Калужской области началось в феврале прошлого года, после того, как Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.
Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов.
"Результат есть. У нас значительно сократилось количество преступлений. В стране выросло, а у нас сократилось на 43% за год. Серьезно сократился поток мигрантов в регион. Это хорошие результаты", - рассказал губернатор.
Он подчеркнул, что сейчас вопрос стоит не во введении новых ограничительных мер, а в исполнении тех, которые уже действуют.
"Системный подход и настойчивость", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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