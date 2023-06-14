https://ria.ru/20230614/prestupleniya-1878164778.html

В Калужской области снизилось число преступлений, совершенных мигрантами

В Калужской области снизилось число преступлений, совершенных мигрантами - РИА Новости, 14.06.2023

В Калужской области снизилось число преступлений, совершенных мигрантами

Число совершенных мигрантами преступлений в Калужской области в 2022 году снизилось на 43%, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:54

2023-06-14T19:54

2023-06-14T19:54

пмэф-2023

калужская область

россия

владислав шапша

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Число совершенных мигрантами преступлений в Калужской области в 2022 году снизилось на 43%, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Ужесточение мер в сфере миграционной политики в Калужской области началось в феврале прошлого года, после того, как Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. "Результат есть. У нас значительно сократилось количество преступлений. В стране выросло, а у нас сократилось на 43% за год. Серьезно сократился поток мигрантов в регион. Это хорошие результаты", - рассказал губернатор. Он подчеркнул, что сейчас вопрос стоит не во введении новых ограничительных мер, а в исполнении тех, которые уже действуют. "Системный подход и настойчивость", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/turizm-1877993814.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, россия, владислав шапша, экономика, общество