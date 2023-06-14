https://ria.ru/20230614/pozhar-1878173217.html

Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего дома в центре Казани

Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего дома в центре Казани - РИА Новости, 14.06.2023

Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего дома в центре Казани

Пожарные спасли маломобильных мужчину и женщину из горящего дома в центре Казани, они не пострадали, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:49

2023-06-14T20:49

2023-06-14T21:52

происшествия

казань

россия

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КАЗАНЬ, 14 июн – РИА Новости. Пожарные спасли маломобильных мужчину и женщину из горящего дома в центре Казани, они не пострадали, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. По данным регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, 8/2, в Казани поступило в 18.35 среды. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров, из дома эвакуированы 132 человека. Информации по погибшим и пострадавшим нет. "Спасатели спасли двух маломобильных человек (мужчину и женщину) из огненной ловушки. Спасенные переданы для осмотра медикам, не пострадали", - говорится в сообщении. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. По факту пожара организована проверка. По информации мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека. Для их временного размещения подготовлены места в гостинице "Кварт".

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

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происшествия, казань, россия, чехов, жилье