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Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего дома в центре Казани
Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего дома в центре Казани - РИА Новости, 14.06.2023
Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего дома в центре Казани
Пожарные спасли маломобильных мужчину и женщину из горящего дома в центре Казани, они не пострадали, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:49
2023-06-14T20:49
2023-06-14T21:52
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КАЗАНЬ, 14 июн – РИА Новости. Пожарные спасли маломобильных мужчину и женщину из горящего дома в центре Казани, они не пострадали, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. По данным регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, 8/2, в Казани поступило в 18.35 среды. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров, из дома эвакуированы 132 человека. Информации по погибшим и пострадавшим нет. "Спасатели спасли двух маломобильных человек (мужчину и женщину) из огненной ловушки. Спасенные переданы для осмотра медикам, не пострадали", - говорится в сообщении. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. По факту пожара организована проверка. По информации мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека. Для их временного размещения подготовлены места в гостинице "Кварт".
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происшествия, казань, россия, чехов, жилье
Происшествия, Казань, Россия, Чехов, Жилье
Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего дома в центре Казани
Пожарные спасли двух маломобильных жильцов из горящего пятиэтажного дома в центре Казани
КАЗАНЬ, 14 июн – РИА Новости.
Пожарные спасли маломобильных мужчину и женщину из горящего дома в центре Казани, они не пострадали, сообщает ГУМЧС
России по Татарстану.
По данным регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, 8/2, в Казани поступило в 18.35 среды. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров, из дома эвакуированы 132 человека. Информации по погибшим и пострадавшим нет.
"Спасатели спасли двух маломобильных человек (мужчину и женщину) из огненной ловушки. Спасенные переданы для осмотра медикам, не пострадали", - говорится в сообщении.
Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. По факту пожара организована проверка.
По информации мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека. Для их временного размещения подготовлены места в гостинице "Кварт".
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