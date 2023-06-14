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В аэропорту Калькутты потушили пожар
В аэропорту Калькутты потушили пожар - РИА Новости, 14.06.2023
В аэропорту Калькутты потушили пожар
Вспыхнувший в аэропорту индийской Калькутты пожар потушен, сообщили в Twitter представители аэропорта. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:58
2023-06-14T19:58
2023-06-14T20:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн – РИА Новости. Вспыхнувший в аэропорту индийской Калькутты пожар потушен, сообщили в Twitter представители аэропорта."По данным портала зоны регистрации, в 21:12 (18:42 мск) произошел незначительный пожар и задымление, которые были полностью потушены к 21:40 (19:10 мск). Все пассажиры благополучно эвакуированы, а процесс регистрации приостановлен из-за задымления в зоне регистрации", - сообщил представитель аэропорта.Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписи происшествия, пожар произошел в одном из магазинов в зоне вылета. Начавшееся возгорание в одном из магазинов распространилось на расположенные рядом, но было потушено. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание.Как сообщили в аэропорту, работа пострадавшего терминала должна вскоре возобновиться.
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индия, в мире
В аэропорту Калькутты потушили пожар
Пожар на территории аэропорта в индийской Калькутте потушили
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн – РИА Новости.
Вспыхнувший в аэропорту индийской Калькутты пожар потушен, сообщили в Twitter
представители аэропорта.
"По данным портала зоны регистрации, в 21:12 (18:42 мск) произошел незначительный пожар и задымление, которые были полностью потушены к 21:40 (19:10 мск). Все пассажиры благополучно эвакуированы, а процесс регистрации приостановлен из-за задымления в зоне регистрации", - сообщил представитель аэропорта.
Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписи происшествия, пожар произошел в одном из магазинов в зоне вылета. Начавшееся возгорание в одном из магазинов распространилось на расположенные рядом, но было потушено. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание.
Как сообщили в аэропорту, работа пострадавшего терминала должна вскоре возобновиться.
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