https://ria.ru/20230614/pozhar-1878166194.html

В аэропорту Калькутты потушили пожар

В аэропорту Калькутты потушили пожар - РИА Новости, 14.06.2023

В аэропорту Калькутты потушили пожар

Вспыхнувший в аэропорту индийской Калькутты пожар потушен, сообщили в Twitter представители аэропорта. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:58

2023-06-14T19:58

2023-06-14T20:16

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн – РИА Новости. Вспыхнувший в аэропорту индийской Калькутты пожар потушен, сообщили в Twitter представители аэропорта."По данным портала зоны регистрации, в 21:12 (18:42 мск) произошел незначительный пожар и задымление, которые были полностью потушены к 21:40 (19:10 мск). Все пассажиры благополучно эвакуированы, а процесс регистрации приостановлен из-за задымления в зоне регистрации", - сообщил представитель аэропорта.Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписи происшествия, пожар произошел в одном из магазинов в зоне вылета. Начавшееся возгорание в одном из магазинов распространилось на расположенные рядом, но было потушено. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание.Как сообщили в аэропорту, работа пострадавшего терминала должна вскоре возобновиться.

https://ria.ru/20221115/pozhar-1831740829.html

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индия, в мире