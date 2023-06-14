https://ria.ru/20230614/pozhar-1878165092.html

В центре Казани загорелся жилой дом

В центре Казани загорелся жилой дом - РИА Новости, 14.06.2023

В центре Казани загорелся жилой дом

В центре Казани загорелась кровля жилого дома, сообщило региональное управление МЧС России по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:55

2023-06-14T19:55

2023-06-14T21:57

происшествия

казань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. В центре Казани загорелась кровля жилого дома, сообщило региональное управление МЧС России по Татарстану в Telegram-канале."В 18:35 поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, 8/2 в Казани. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по второму номеру вызова", — говорится в заявлении.Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.В мэрии Казани, в свою очередь, рассказали, что в доме расположены 66 квартир, где проживают 142 человека. Для их временного размещения подготовили места в гостинице "Кварт". По данным пресс-службы МЧС, площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. К его тушению привлекались 62 человека и 12 единиц техники.Позднее спасатели сообщили о локализации возгорания.Прокуратура Татарстана организовала проверку и взяла на контроль расследование причин произошедшего.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

казань

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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)