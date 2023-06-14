https://ria.ru/20230614/pozhar-1878053150.html

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.06.2023

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар на площади 200 "квадратов", сообщил представитель регионального управления МЧС России. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:36

2023-06-14T14:36

2023-06-14T18:30

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878079571_0:594:1682:1540_1920x0_80_0_0_139100ce734b61b5645c1fc190dac3f9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар на площади 200 "квадратов", сообщил представитель регионального управления МЧС России."В 13.41 поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС по адресу Багаевское шоссе, 10. По предварительной информации, горит кровля на 6-м энергоблоке", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники.Позднее представитель пресс-службы ГРЭС сообщил, что пожар полностью потушили.Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате ЧП пострадали три сотрудника станции. Возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ, добавил он.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия