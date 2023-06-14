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На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.06.2023
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар на площади 200 "квадратов", сообщил представитель регионального управления МЧС России. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:36
2023-06-14T14:36
2023-06-14T18:30
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар на площади 200 "квадратов", сообщил представитель регионального управления МЧС России."В 13.41 поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС по адресу Багаевское шоссе, 10. По предварительной информации, горит кровля на 6-м энергоблоке", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники.Позднее представитель пресс-службы ГРЭС сообщил, что пожар полностью потушили.Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате ЧП пострадали три сотрудника станции. Возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ, добавил он.
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар
МЧС: в Новочеркасске загорелась кровля шестого энергоблока ГРЭС, пожар полностью потушили
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар на площади 200 "квадратов", сообщил представитель регионального управления МЧС России.
"В 13.41 поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС по адресу Багаевское шоссе, 10. По предварительной информации, горит кровля на 6-м энергоблоке", - сказал он.
По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники.
Позднее представитель пресс-службы ГРЭС сообщил, что пожар полностью потушили.
Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате ЧП пострадали три сотрудника станции. Возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ, добавил он.
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