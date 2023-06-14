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В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 14.06.2023
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:15
2023-06-14T10:15
2023-06-14T10:15
в мире
кировоградская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович. "Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализовали", - сообщил Райкович. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230614/vertolety-1877939615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Светловодске Кировоградской области Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры