Рейтинг@Mail.ru
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pozhar-1877960508.html
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 14.06.2023
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:15
2023-06-14T10:15
в мире
кировоградская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович. "Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализовали", - сообщил Райкович. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230614/vertolety-1877939615.html
кировоградская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Светловодске Кировоградской области Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович.
"Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализовали", - сообщил Райкович.
О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по украинским позициям на Купянском направлении
Вчера, 07:37
 
В миреКировоградская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала