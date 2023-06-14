https://ria.ru/20230614/pozhar-1877960508.html

В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 14.06.2023

В Кировоградской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:15

2023-06-14T10:15

2023-06-14T10:15

в мире

кировоградская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович. "Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализовали", - сообщил Райкович. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230614/vertolety-1877939615.html

кировоградская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы рф