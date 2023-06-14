https://ria.ru/20230614/pozhar-1877941254.html

В Якутске полностью ликвидировали пожар на свалке площадью 600 "квадратов"

В Якутске полностью ликвидировали пожар на свалке площадью 600 "квадратов" - РИА Новости, 14.06.2023

В Якутске полностью ликвидировали пожар на свалке площадью 600 "квадратов"

Пожар на свалке в Якутске на площади 600 квадратных метров полностью потушен, сообщил глава городского округа "город Якутск" Евгений Григорьев. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:46

2023-06-14T07:46

2023-06-14T07:49

якутск

евгений григорьев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

юрий спиридонов

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Пожар на свалке в Якутске на площади 600 квадратных метров полностью потушен, сообщил глава городского округа "город Якутск" Евгений Григорьев. Ранее минэкологии республики сообщало, что пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) на девятом километре Вилюйского тракта начался рано утром в понедельник. Его площадь составила более 600 "квадратов". Местные жители в соцсетях писали о едком запахе гари в городе. Региональное управление Роспотребнадзора заявило о превышении предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе. Открытый огонь потушили на свалке во вторник, сократив площадь возгорания в четыре раза, сообщала городская мэрия. "Сегодня утром завершены работы по тушению возгорания на городском мусорном полигоне. Хочу поблагодарить за самоотверженный труд по ликвидации ЧП, прежде всего, работников МУП "Жилкомсервис" и АО "Якутдорстрой". В течение двух суток, с утра 12 июня, сначала провели обваловку песком очага горения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, после этого - отсыпку и трамбовку всей площади горения. Всего на эти цели ушло порядка 4 тысяч кубометров песка", - написал Григорьев в своем телеграм-канале. Он отметил, что на ликвидации пожара работали в две смены по 30 человек, было задействовано более 20 самосвалов, бульдозеров и погрузчиков. Новая коммунальная техника, которую приобрели в прошлом году, отработала без поломок, уточнил глава округа. "Прошедший дождь, на самом деле, только затруднил работу по ликвидации пожара. Мужики говорят, если бы не осадки, могли бы закончить вчера. Сильно размыло подъездные пути на самом полигоне, стекающая вода не давала нормально проводить трамбовку, а испарения от тлеющих отходов затрудняли видимость и просто не давали дышать", - заключил Григорьев. Директор МУП "Жилкомсервис" ГО "город Якутск" Юрий Спиридонов информировал, что запасы песка на полигоне ранее были сформированы в объеме 1,5 тысячи кубометров, они постоянно пополняются.

https://ria.ru/20230614/spasenie-1877933879.html

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якутск

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якутск, евгений григорьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юрий спиридонов, происшествия