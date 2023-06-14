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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:36
2023-06-14T14:36
2023-06-14T14:38
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял до 50 человек и САУ "Акация" на Херсонском направлении