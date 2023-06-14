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Мурманская область восстановит МФЦ в Приморске
Мурманская область восстановит МФЦ в Приморске - РИА Новости, 14.06.2023
Мурманская область восстановит МФЦ в Приморске
Власти Мурманской области помогают Приморску Запорожской области в восстановлении многофункционального центра, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:46
2023-06-14T19:46
2023-06-14T19:46
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МУРМАНСК, 14 июн - РИА Новости. Власти Мурманской области помогают Приморску Запорожской области в восстановлении многофункционального центра, сообщил оперштаб региона. "В здании заменят электрические сети, а также выполнят весь комплекс внутренних отделочных работ. Подрядчики из Мурманской области уже прибыли на место, завезли необходимые строительные материалы и выполнили демонтажные работы", - говорится в сообщении. Как отметили в оперштабе, восстановление социально значимых объектов входит в первоочередной план по оказанию помощи Приморскому району, с военно-гражданской администрацией которого правительство Мурманской области в мае заключило соглашение о сотрудничестве.
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жкх, мурманская область, приморск, запорожская область, общество
Надежные люди, ЖКХ, Мурманская область, Приморск, Запорожская область, Общество
Мурманская область восстановит МФЦ в Приморске
Мурманские власти помогут восстановить МФЦ в Приморске Запорожской области