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Мурманская область восстановит МФЦ в Приморске

Мурманская область восстановит МФЦ в Приморске - РИА Новости, 14.06.2023

Мурманская область восстановит МФЦ в Приморске

Власти Мурманской области помогают Приморску Запорожской области в восстановлении многофункционального центра, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:46

2023-06-14T19:46

2023-06-14T19:46

надежные люди

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запорожская область

общество

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МУРМАНСК, 14 июн - РИА Новости. Власти Мурманской области помогают Приморску Запорожской области в восстановлении многофункционального центра, сообщил оперштаб региона. "В здании заменят электрические сети, а также выполнят весь комплекс внутренних отделочных работ. Подрядчики из Мурманской области уже прибыли на место, завезли необходимые строительные материалы и выполнили демонтажные работы", - говорится в сообщении. Как отметили в оперштабе, восстановление социально значимых объектов входит в первоочередной план по оказанию помощи Приморскому району, с военно-гражданской администрацией которого правительство Мурманской области в мае заключило соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20230511/pomosch-1871117139.html

мурманская область

приморск

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жкх, мурманская область, приморск, запорожская область, общество