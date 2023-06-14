СМИ: Польша оказалась на грани войны с Россией из-за серьезной ошибки
Myśl Polska: участие поляков в атаках вглубь России может привести к полномасштабной войне
© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Повторное участие польских наемников в атаках на Белгородскую область может привести к полномасштабной войне с Россией, пишет обозреватель Конрад Ренкас в статье для Myśl Polska.
"Участие польских наемников в нападении вглубь российской территории представляет собой серьезное нарушение международного права, поэтому Москва имеет все основания требовать объяснений от Варшавы", — отметил он.
При этом попытки польских властей снять с себя ответственность за произошедшее не помогут избежать последствий. Согласно местному законодательству, все боевики Польского добровольческого корпуса, воющие на стороне ВСУ, получают персональные разрешения от Министерства обороны республики, пояснил автор.
Таким образом, Варшава играет с огнем, поскольку в будущем подобные действия в отношении России или Белоруссии могут спровоцировать прямое столкновение, отметил Ренкас.
В этом случае правительству Анджея Дуды не стоит рассчитывать на поддержку других стран НАТО, так как пятая статья устава альянса подразумевает оказание помощи только в случае нападения на одного из членов организации, а не наоборот, подытожил журналист.
В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, где была разгромлена. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди атаковавших диверсантов были поляки и американцы.
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