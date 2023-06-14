https://ria.ru/20230614/politika-1878045130.html

Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО

Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО - РИА Новости, 14.06.2023

Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО

Германия выступает за сохранение каналов коммуникации между НАТО и Россией, говорится в опубликованной в среду новой стратегии национальной безопасности... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:16

2023-06-14T14:16

2023-06-14T14:16

германия

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нато

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Германия выступает за сохранение каналов коммуникации между НАТО и Россией, говорится в опубликованной в среду новой стратегии национальной безопасности Германии. "Федеральное правительство выступает за снижение рисков и обеспечение предсказуемости, включая сохранение надежных политических и военных каналов коммуникации в отношениях НАТО и России. Мы остаемся открытыми для взаимных прозрачных мер, если для этого есть условия," - сказано в документе. Германия также поддерживает практические инструменты контроля над вооружениями и меры по укреплению доверия в военной сфере под эгидой ОБСЕ.

https://ria.ru/20230613/nato-1877805508.html

германия

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германия, россия, нато, обсе, в мире