https://ria.ru/20230614/politika-1878045130.html
Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО
Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО
Германия выступает за сохранение каналов коммуникации между НАТО и Россией, говорится в опубликованной в среду новой стратегии национальной безопасности... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:16
2023-06-14T14:16
2023-06-14T14:16
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Германия выступает за сохранение каналов коммуникации между НАТО и Россией, говорится в опубликованной в среду новой стратегии национальной безопасности Германии. "Федеральное правительство выступает за снижение рисков и обеспечение предсказуемости, включая сохранение надежных политических и военных каналов коммуникации в отношениях НАТО и России. Мы остаемся открытыми для взаимных прозрачных мер, если для этого есть условия," - сказано в документе. Германия также поддерживает практические инструменты контроля над вооружениями и меры по укреплению доверия в военной сфере под эгидой ОБСЕ.
https://ria.ru/20230613/nato-1877805508.html
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германия, россия, нато, обсе, в мире
Германия, Россия, НАТО, ОБСЕ, В мире
Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО
Германия в стратегии нацбезопасности выступила за сохранение общения между Россией и НАТО
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Германия выступает за сохранение каналов коммуникации между НАТО и Россией, говорится в опубликованной в среду новой стратегии национальной безопасности Германии.
"Федеральное правительство выступает за снижение рисков и обеспечение предсказуемости, включая сохранение надежных политических и военных каналов коммуникации в отношениях НАТО и России. Мы остаемся открытыми для взаимных прозрачных мер, если для этого есть условия," - сказано в документе.
Германия также поддерживает практические инструменты контроля над вооружениями и меры по укреплению доверия в военной сфере под эгидой ОБСЕ.
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