https://ria.ru/20230614/pogoda-1878025326.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 14.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Воздух в столице в субботу прогреется до плюс 25-30 градусов, однако в воскресенье из-за облачности и вероятных слабых осадков температура может опуститься до... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:13

2023-06-14T13:13

2023-06-14T13:13

общество

евгений тишковец

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздух в столице в субботу прогреется до плюс 25-30 градусов, однако в воскресенье из-за облачности и вероятных слабых осадков температура может опуститься до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Как в четверг, так в пятницу, так и в первый выходной синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться погожим влиянием скандинавского антициклона, поэтому будет солнечно, без осадков. Если в четверг- плюс 8-13 ночью, днем - плюс 24-29, то в пятницу и субботу в условиях малооблачной погоды столбики термометров в темное время суток будут колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов, ну и днем плюс 25-30", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер при этом будет легкий и освежающий, дуть он будет с северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. "В воскресенье за счет того, что по периферии антициклона будет скользить теплая фронтальная система, облаков станет больше, кое-где даже могут брызнуть незначительные дожди... И за счет облачности и даже вероятности слабых осадков, конечно, прогрев ослабеет. Если ночью будет плюс 12-17, то в дневные часы - плюс 21-26, то есть мы вернемся в климатическое русло", - отметил Тишковец.

https://ria.ru/20230613/pogoda-1877753272.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, евгений тишковец, москва, центр "фобос"