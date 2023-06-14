Рейтинг@Mail.ru
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии - РИА Новости, 14.06.2023
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии
Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии москвича Виталия Кольцова, попавшего бутылкой с зажигательной смесью в автозак Росгвардии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:11
2023-06-14T11:11
происшествия
москва
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии москвича Виталия Кольцова, попавшего бутылкой с зажигательной смесью в автозак Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Мосгорсуда Кольцову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, в мае 2022 года в центре Москвы Кольцов бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону припаркованных автозаков Росгвардии. Одна попала в автомобиль, произошло возгорание, вторая отскочила на асфальт, где загорелся бензин. Сотрудники Росгвардии быстро потушили огонь, пострадавших не было. Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей. Своим вердиктом они оправдали Кольцова по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), но признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Гособвинитель в прениях сторон Кольцову 19,5 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ – пять лет колонии.
https://ria.ru/20230410/podzhog-1864179428.html
https://ria.ru/20220419/prigovor-1784281142.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московский городской суд
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии

Суд приговорил москвича Кольцова к шести годам колонии за поджог автозака Росгвардии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии москвича Виталия Кольцова, попавшего бутылкой с зажигательной смесью в автозак Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Мосгорсуда Кольцову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации
10 апреля, 11:14
По версии следствия, в мае 2022 года в центре Москвы Кольцов бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону припаркованных автозаков Росгвардии. Одна попала в автомобиль, произошло возгорание, вторая отскочила на асфальт, где загорелся бензин. Сотрудники Росгвардии быстро потушили огонь, пострадавших не было.
Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей. Своим вердиктом они оправдали Кольцова по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), но признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога).
Гособвинитель в прениях сторон Кольцову 19,5 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ – пять лет колонии.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Житель Петербурга, задавивший насмерть росгвардейца, получил 13 лет колонии
19 апреля 2022, 12:59
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала