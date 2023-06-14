https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html

Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии

Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии - РИА Новости, 14.06.2023

Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии

Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии москвича Виталия Кольцова, попавшего бутылкой с зажигательной смесью в автозак Росгвардии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:11

2023-06-14T11:11

2023-06-14T11:11

происшествия

москва

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский городской суд

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии москвича Виталия Кольцова, попавшего бутылкой с зажигательной смесью в автозак Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Мосгорсуда Кольцову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, в мае 2022 года в центре Москвы Кольцов бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону припаркованных автозаков Росгвардии. Одна попала в автомобиль, произошло возгорание, вторая отскочила на асфальт, где загорелся бензин. Сотрудники Росгвардии быстро потушили огонь, пострадавших не было. Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей. Своим вердиктом они оправдали Кольцова по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), но признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Гособвинитель в прениях сторон Кольцову 19,5 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ – пять лет колонии.

https://ria.ru/20230410/podzhog-1864179428.html

https://ria.ru/20220419/prigovor-1784281142.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд