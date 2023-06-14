https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии - РИА Новости, 14.06.2023
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии
Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии москвича Виталия Кольцова, попавшего бутылкой с зажигательной смесью в автозак Росгвардии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:11
2023-06-14T11:11
2023-06-14T11:11
происшествия
москва
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский городской суд
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии москвича Виталия Кольцова, попавшего бутылкой с зажигательной смесью в автозак Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Мосгорсуда Кольцову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, в мае 2022 года в центре Москвы Кольцов бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону припаркованных автозаков Росгвардии. Одна попала в автомобиль, произошло возгорание, вторая отскочила на асфальт, где загорелся бензин. Сотрудники Росгвардии быстро потушили огонь, пострадавших не было. Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей. Своим вердиктом они оправдали Кольцова по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), но признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Гособвинитель в прениях сторон Кольцову 19,5 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ – пять лет колонии.
https://ria.ru/20230410/podzhog-1864179428.html
https://ria.ru/20220419/prigovor-1784281142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московский городской суд
Москвич получил шесть лет колонии за поджог автозака Росгвардии
Суд приговорил москвича Кольцова к шести годам колонии за поджог автозака Росгвардии