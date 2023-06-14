https://ria.ru/20230614/podmoskove-1877974748.html

Подмосковье подпишет 5 соглашений с иностранными инвесторами на ПМЭФ

Подмосковье подпишет 5 соглашений с иностранными инвесторами на ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023

Подмосковье подпишет 5 соглашений с иностранными инвесторами на ПМЭФ

Инвестиционный блок правительства Подмосковья планирует подписать пять соглашений с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:56

2023-06-14T10:56

2023-06-14T10:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пмэф

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Инвестиционный блок правительства Подмосковья планирует подписать пять соглашений с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."На площадке ПМЭФ-2023 Московская область подпишет пять инвестиционных соглашений с иностранными компаниями. Плановый объем инвестиций по этим проектам – порядка 5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать около 700 рабочих мест для жителей Подмосковья", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.География иностранных инвесторов, которые планируют реализовать свои проекты в Московской области, включает Белоруссию, Китай, ОАЭ и Турцию. Проекты будут реализованы в логистике, пищевой промышленности, в том числе в сфере производства безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Один из проектов планируется реализовать в химической отрасли, еще один – в сфере производства лекарств."Помимо подготовленных соглашений, у нас запланированы встречи и с иностранными инвесторами, которые приехали на ПМЭФ по итогам роуд-шоу Московской области в Турцию в ноябре 2022 года и в Индию – в апреле этого года. Поэтому мы рассчитываем на новые инвестпроекты с иностранным участием у нас в регионе", - добавила Зиновьева.

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пмэф