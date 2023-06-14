https://ria.ru/20230614/platforma-1878159985.html

ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов

ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов - РИА Новости, 14.06.2023

ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов

Госкорпорация ВЭБ планирует создать в текущем году платформу для оценки уровня развития российских городов "Города.РФ", сообщил в рамках ПМЭФ-2023 главный... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:21

2023-06-14T19:21

2023-06-14T19:21

пмэф-2023

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878158540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_652e93a4636bb69377e1e1cda38f2a68.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ планирует создать в текущем году платформу для оценки уровня развития российских городов "Города.РФ", сообщил в рамках ПМЭФ-2023 главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин."Платформу откроют на базе двух аналитических систем госкорпорации – Индекса качества жизни и платформы ГеоВЭБ, которая предоставляет геопространственную информацию. В Индексе уже много данных – 370 показателей. И есть ГеоВЭБ – геоаналитическая платформа, которая задействует геопространственные данные. Мы сейчас объединяем их работу. Возможно, уже до конца года мы предложим рынку новую модель – ресурс "Города.РФ", где объединим все знания о городах страны", - приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ слова Самохина.Он добавил, что аналитические платформы востребованы разными категориями пользователей: властями, бизнесом, горожанами."Управленцы смогут принимать решения на основании этих данных. Для нас как для государственного инвестиционного института это важный инструмент, чтобы приоритизировать свои инвестиции. Для самих граждан – это возможность посмотреть уровень развития городов страны, оценить возможности для учебы, работы или налаживания бизнеса", - отметил Самохин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://realty.ria.ru/20230607/zavidovo-1876664530.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, вэб.рф (вэб), пмэф