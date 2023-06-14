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ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
19:21 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/platforma-1878159985.html
ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов
ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов - РИА Новости, 14.06.2023
ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов
Госкорпорация ВЭБ планирует создать в текущем году платформу для оценки уровня развития российских городов "Города.РФ", сообщил в рамках ПМЭФ-2023 главный... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:21
2023-06-14T19:21
пмэф-2023
экономика
россия
вэб.рф (вэб)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ планирует создать в текущем году платформу для оценки уровня развития российских городов "Города.РФ", сообщил в рамках ПМЭФ-2023 главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин."Платформу откроют на базе двух аналитических систем госкорпорации – Индекса качества жизни и платформы ГеоВЭБ, которая предоставляет геопространственную информацию. В Индексе уже много данных – 370 показателей. И есть ГеоВЭБ – геоаналитическая платформа, которая задействует геопространственные данные. Мы сейчас объединяем их работу. Возможно, уже до конца года мы предложим рынку новую модель – ресурс "Города.РФ", где объединим все знания о городах страны", - приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ слова Самохина.Он добавил, что аналитические платформы востребованы разными категориями пользователей: властями, бизнесом, горожанами."Управленцы смогут принимать решения на основании этих данных. Для нас как для государственного инвестиционного института это важный инструмент, чтобы приоритизировать свои инвестиции. Для самих граждан – это возможность посмотреть уровень развития городов страны, оценить возможности для учебы, работы или налаживания бизнеса", - отметил Самохин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, вэб.рф (вэб), пмэф
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), ПМЭФ

ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ планирует создать в текущем году платформу для оценки уровня развития российских городов "Города.РФ", сообщил в рамках ПМЭФ-2023 главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
"Платформу откроют на базе двух аналитических систем госкорпорации – Индекса качества жизни и платформы ГеоВЭБ, которая предоставляет геопространственную информацию. В Индексе уже много данных – 370 показателей. И есть ГеоВЭБ – геоаналитическая платформа, которая задействует геопространственные данные. Мы сейчас объединяем их работу. Возможно, уже до конца года мы предложим рынку новую модель – ресурс "Города.РФ", где объединим все знания о городах страны", - приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ слова Самохина.
Он добавил, что аналитические платформы востребованы разными категориями пользователей: властями, бизнесом, горожанами.
«
"Управленцы смогут принимать решения на основании этих данных. Для нас как для государственного инвестиционного института это важный инструмент, чтобы приоритизировать свои инвестиции. Для самих граждан – это возможность посмотреть уровень развития городов страны, оценить возможности для учебы, работы или налаживания бизнеса", - отметил Самохин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Офис ВЭБ.РФ
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)ПМЭФ
 
 
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