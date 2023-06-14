ВЭБ создаст платформу для оценки уровня развития городов
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ планирует создать в текущем году платформу для оценки уровня развития российских городов "Города.РФ", сообщил в рамках ПМЭФ-2023 главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
"Платформу откроют на базе двух аналитических систем госкорпорации – Индекса качества жизни и платформы ГеоВЭБ, которая предоставляет геопространственную информацию. В Индексе уже много данных – 370 показателей. И есть ГеоВЭБ – геоаналитическая платформа, которая задействует геопространственные данные. Мы сейчас объединяем их работу. Возможно, уже до конца года мы предложим рынку новую модель – ресурс "Города.РФ", где объединим все знания о городах страны", - приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ слова Самохина.
Он добавил, что аналитические платформы востребованы разными категориями пользователей: властями, бизнесом, горожанами.
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"Управленцы смогут принимать решения на основании этих данных. Для нас как для государственного инвестиционного института это важный инструмент, чтобы приоритизировать свои инвестиции. Для самих граждан – это возможность посмотреть уровень развития городов страны, оценить возможности для учебы, работы или налаживания бизнеса", - отметил Самохин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.