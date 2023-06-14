https://ria.ru/20230614/peregovory-1878068676.html

Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве

Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве - РИА Новости, 14.06.2023

Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве

Полноформатные переговоры РФ и Алжира на высшем уровне пройдут в Москве в четверг, ожидаются заявления лидеров по их итогам и подписание документов, в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:07

2023-06-14T15:07

2023-06-14T15:07

россия

алжир (провинция)

москва

юрий ушаков

владимир путин

абдельмаджид теббун

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полноформатные переговоры РФ и Алжира на высшем уровне пройдут в Москве в четверг, ожидаются заявления лидеров по их итогам и подписание документов, в частности, лидеры стран подпишут Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Завтра в Москве состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне... В начале в узком составе, затем переговоры с участием делегаций, затем заявления двух президентов по итогам и подписание ряда важных совместных документов", - сказал Ушаков журналистам. Среди документов, которые подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун - Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром, которая будет знаменовать новый, продвинутый этап двусторонних отношений.

https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html

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алжир (провинция)

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россия, алжир (провинция), москва, юрий ушаков, владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире