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Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве - РИА Новости, 14.06.2023
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15:07 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/peregovory-1878068676.html
Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве
Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве - РИА Новости, 14.06.2023
Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве
Полноформатные переговоры РФ и Алжира на высшем уровне пройдут в Москве в четверг, ожидаются заявления лидеров по их итогам и подписание документов, в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:07
2023-06-14T15:07
россия
алжир (провинция)
москва
юрий ушаков
владимир путин
абдельмаджид теббун
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полноформатные переговоры РФ и Алжира на высшем уровне пройдут в Москве в четверг, ожидаются заявления лидеров по их итогам и подписание документов, в частности, лидеры стран подпишут Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Завтра в Москве состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне... В начале в узком составе, затем переговоры с участием делегаций, затем заявления двух президентов по итогам и подписание ряда важных совместных документов", - сказал Ушаков журналистам. Среди документов, которые подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун - Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром, которая будет знаменовать новый, продвинутый этап двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
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россия, алжир (провинция), москва, юрий ушаков, владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире
Россия, Алжир (провинция), Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, В мире
Ушаков анонсировал переговоры лидеров России и Алжира в Москве

Ушаков: лидеры России и Алжира в четверг проведут полноформатные переговоры в Москве

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полноформатные переговоры РФ и Алжира на высшем уровне пройдут в Москве в четверг, ожидаются заявления лидеров по их итогам и подписание документов, в частности, лидеры стран подпишут Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Завтра в Москве состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне... В начале в узком составе, затем переговоры с участием делегаций, затем заявления двух президентов по итогам и подписание ряда важных совместных документов", - сказал Ушаков журналистам.
Среди документов, которые подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун - Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром, которая будет знаменовать новый, продвинутый этап двусторонних отношений.
Пребывание в СССР президента Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Бен Беллы. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и президент Алжира Ахмед Бен Белла (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Межгосударственные отношения России и Алжира
Вчера, 00:17
 
РоссияАлжир (провинция)МоскваЮрий УшаковВладимир ПутинАбдельмаджид ТеббунВ мире
 
 
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