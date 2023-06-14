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В Госдуме предложили разрешить беременным бесплатно парковаться первый час - РИА Новости, 14.06.2023
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14:16 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/parkovka-1878044842.html
В Госдуме предложили разрешить беременным бесплатно парковаться первый час
В Госдуме предложили разрешить беременным бесплатно парковаться первый час - РИА Новости, 14.06.2023
В Госдуме предложили разрешить беременным бесплатно парковаться первый час
Депутаты от "Новых людей" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет право беременным женщинам... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:16
2023-06-14T14:16
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет право беременным женщинам бесплатно парковаться в первый час стоянки, а также вводит специальный транспортный знак "Беременная", следует из электронной базы ГД. "Предлагается предоставить право беременным женщинам использовать платные парковочные места за первый час стоянки без взимания платы. Также законопроектом предлагается ввести специальный опознавательный знак "Беременная" на транспортных средствах в целях предупреждения совершения опасных маневров для остальных водителей в отношении таких транспортных средств", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект предусматривает введение федерального реестра беременных, порядок ведения которого будет определяться правительством РФ. "Такой реестр должен содержать порядок и срок предоставления права для беременных использовать парковки для инвалидов, а также порядок выдачи опознавательного знака "Беременная" для реализации положений законопроекта по аналогии с федеральным реестром для инвалидов", - сообщается в документе. По словам Даванкова, так беременные женщины смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой в подвисающем приложении они опоздают в женскую консультацию, сообщила пресс-служба "Новых людей".
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили разрешить беременным бесплатно парковаться первый час

Депутаты от "Новых людей" предложили разрешить беременным бесплатно парковаться первый час

© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Парковка в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет право беременным женщинам бесплатно парковаться в первый час стоянки, а также вводит специальный транспортный знак "Беременная", следует из электронной базы ГД.
"Предлагается предоставить право беременным женщинам использовать платные парковочные места за первый час стоянки без взимания платы. Также законопроектом предлагается ввести специальный опознавательный знак "Беременная" на транспортных средствах в целях предупреждения совершения опасных маневров для остальных водителей в отношении таких транспортных средств", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
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Законопроект предусматривает введение федерального реестра беременных, порядок ведения которого будет определяться правительством РФ.
"Такой реестр должен содержать порядок и срок предоставления права для беременных использовать парковки для инвалидов, а также порядок выдачи опознавательного знака "Беременная" для реализации положений законопроекта по аналогии с федеральным реестром для инвалидов", - сообщается в документе.
По словам Даванкова, так беременные женщины смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой в подвисающем приложении они опоздают в женскую консультацию, сообщила пресс-служба "Новых людей".
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