https://ria.ru/20230614/otravlenie-1877941618.html
В Братске десять человек попали в больницу с отравлением
В Братске десять человек попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 14.06.2023
В Братске десять человек попали в больницу с отравлением
Десять человек госпитализированы в Братске с отравлением после похода в кафе, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:51
2023-06-14T07:51
2023-06-14T07:51
братск
иркутская область
происшествия
игорь кобзев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК, 14 июн - РИА Новости. Десять человек госпитализированы в Братске с отравлением после похода в кафе, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Массовое отравление в Братске. 10 человек госпитализировали после посещения кафе", - написал Кобзев в телеграм-канале. Отмечается, что первый вызов был принят вчера утром, позднее в течение дня медикам поступило больше десятка звонков. Среди отравившихся пятеро детей, они сейчас находятся в Братской детской клинической больнице. Пятеро взрослых также госпитализированы. Пациенты с легкой стадией отравления проходят лечение амбулаторно. По данным пресс-службы правительства региона, люди, предположительно, отравились шаурмой. Ситуация находится на контроле Иркутского областного центра медицины катастроф и сотрудников регионального Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html
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братск, иркутская область, происшествия, игорь кобзев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Братск, Иркутская область, Происшествия, Игорь Кобзев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Братске десять человек попали в больницу с отравлением
В Братске десять человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе