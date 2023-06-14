https://ria.ru/20230614/otravlenie-1877941618.html

В Братске десять человек попали в больницу с отравлением

В Братске десять человек попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 14.06.2023

В Братске десять человек попали в больницу с отравлением

Десять человек госпитализированы в Братске с отравлением после похода в кафе, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:51

2023-06-14T07:51

2023-06-14T07:51

братск

иркутская область

происшествия

игорь кобзев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ИРКУТСК, 14 июн - РИА Новости. Десять человек госпитализированы в Братске с отравлением после похода в кафе, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Массовое отравление в Братске. 10 человек госпитализировали после посещения кафе", - написал Кобзев в телеграм-канале. Отмечается, что первый вызов был принят вчера утром, позднее в течение дня медикам поступило больше десятка звонков. Среди отравившихся пятеро детей, они сейчас находятся в Братской детской клинической больнице. Пятеро взрослых также госпитализированы. Пациенты с легкой стадией отравления проходят лечение амбулаторно. По данным пресс-службы правительства региона, люди, предположительно, отравились шаурмой. Ситуация находится на контроле Иркутского областного центра медицины катастроф и сотрудников регионального Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html

братск

иркутская область

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братск, иркутская область, происшествия, игорь кобзев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)