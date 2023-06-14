https://ria.ru/20230614/oon-1878162562.html

Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины

Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины - РИА Новости, 14.06.2023

Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе визита в Москву 15-16 июня обсудит в числе прочих вопросов и Украину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:39

2023-06-14T19:39

2023-06-14T19:39

специальная военная операция на украине

украина

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оон

розмари дикарло

россия

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ООН, 14 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе визита в Москву 15-16 июня обсудит в числе прочих вопросов и Украину, сообщил РИА Новости источник в организации. Ожидается, что ДиКарло проведет встречи с высокопоставленными представителями в МИД РФ и другими представителями правительства. "Она не будет главным образом фокусироваться на Украине. Ожидается, что обсуждение коснется таких вопросов, как работа специальных политических миссий ООН, уполномоченных Советом безопасности на работу по всему миру, будь то в Судане, Афганистане, Ливии, Сирии, Йемене или других странах", - сказал собеседник агентства. По его словам, визит является частью продолжающегося диалога замгенсека ООН с постоянными членами Совета безопасности. "Ожидается, что Украина будет в числе вопросов, которые она обсудит", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

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москва

россия

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украина, москва, оон, розмари дикарло, россия