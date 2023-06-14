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Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/oon-1878162562.html
Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины
Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины - РИА Новости, 14.06.2023
Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе визита в Москву 15-16 июня обсудит в числе прочих вопросов и Украину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:39
2023-06-14T19:39
специальная военная операция на украине
украина
москва
оон
розмари дикарло
россия
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе визита в Москву 15-16 июня обсудит в числе прочих вопросов и Украину, сообщил РИА Новости источник в организации. Ожидается, что ДиКарло проведет встречи с высокопоставленными представителями в МИД РФ и другими представителями правительства. "Она не будет главным образом фокусироваться на Украине. Ожидается, что обсуждение коснется таких вопросов, как работа специальных политических миссий ООН, уполномоченных Советом безопасности на работу по всему миру, будь то в Судане, Афганистане, Ливии, Сирии, Йемене или других странах", - сказал собеседник агентства. По его словам, визит является частью продолжающегося диалога замгенсека ООН с постоянными членами Совета безопасности. "Ожидается, что Украина будет в числе вопросов, которые она обсудит", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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украина, москва, оон, розмари дикарло, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, ООН, Розмари ДиКарло, Россия
Источник: замгенсека ООН обсудит во время визита в Москву тему Украины

Замгенсека ООН ДиКарло обсудит в Москве 15-16 июня в числе прочих вопросов и тему Украины

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе визита в Москву 15-16 июня обсудит в числе прочих вопросов и Украину, сообщил РИА Новости источник в организации.
Ожидается, что ДиКарло проведет встречи с высокопоставленными представителями в МИД РФ и другими представителями правительства.
"Она не будет главным образом фокусироваться на Украине. Ожидается, что обсуждение коснется таких вопросов, как работа специальных политических миссий ООН, уполномоченных Советом безопасности на работу по всему миру, будь то в Судане, Афганистане, Ливии, Сирии, Йемене или других странах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, визит является частью продолжающегося диалога замгенсека ООН с постоянными членами Совета безопасности.
"Ожидается, что Украина будет в числе вопросов, которые она обсудит", - добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваООНРозмари ДиКарлоРоссия
 
 
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