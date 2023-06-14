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СМИ: США не хотят давать Украине долгосрочные обязательства по безопасности - РИА Новости, 14.06.2023
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13:26 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/obyazatelstva-1878029764.html
СМИ: США не хотят давать Украине долгосрочные обязательства по безопасности
СМИ: США не хотят давать Украине долгосрочные обязательства по безопасности - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: США не хотят давать Украине долгосрочные обязательства по безопасности
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность предложить Украине модель безопасности, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:26
2023-06-14T13:26
в мире
украина
сша
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность предложить Украине модель безопасности, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем, сообщила газета New York Times. "Помощники (президента США) Байдена говорят членам конгресса, что они хотят перейти к чему-то сродни тому, что они называют "израильской моделью", которая основана на 10-летних обязательствах по безопасности со стороны США", - передает издание. При этом обязательства перед Украиной будут, "практически наверняка, менее долгосрочными". Газета отмечает, что это совсем не те гарантии безопасности, которые хотел бы получить Владимир Зеленский. Как сообщается, на предстоящем саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО дадут Зеленскому ряд обещаний, в частности, продолжать поставлять вооружение, боеприпасы и направлять финансовые ресурсы "в среднесрочной перспективе". Также ожидается, что НАТО повысит уровень отношений с Украиной с двусторонней комиссии до Совета, что является более высоким уровнем взаимодействия и интеграции. "Теперь Украина может играть в НАТО ту роль, которую когда-то играла Россия", - пишет издание. Главы МИД стран НАТО на неформальной встрече в Осло 1 июня обсудили дальнейшее сближение альянса с Украиной, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня Совета. Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230531/garantii-1875343320.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО
СМИ: США не хотят давать Украине долгосрочные обязательства по безопасности

NYT: США не хотят давать Украине такие же обязательства по безопасности, как Израилю

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность предложить Украине модель безопасности, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем, сообщила газета New York Times.
«
"Помощники (президента США) Байдена говорят членам конгресса, что они хотят перейти к чему-то сродни тому, что они называют "израильской моделью", которая основана на 10-летних обязательствах по безопасности со стороны США", - передает издание. При этом обязательства перед Украиной будут, "практически наверняка, менее долгосрочными".
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Газета отмечает, что это совсем не те гарантии безопасности, которые хотел бы получить Владимир Зеленский.
Как сообщается, на предстоящем саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО дадут Зеленскому ряд обещаний, в частности, продолжать поставлять вооружение, боеприпасы и направлять финансовые ресурсы "в среднесрочной перспективе".
Также ожидается, что НАТО повысит уровень отношений с Украиной с двусторонней комиссии до Совета, что является более высоким уровнем взаимодействия и интеграции.
«
"Теперь Украина может играть в НАТО ту роль, которую когда-то играла Россия", - пишет издание.
Главы МИД стран НАТО на неформальной встрече в Осло 1 июня обсудили дальнейшее сближение альянса с Украиной, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня Совета. Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
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