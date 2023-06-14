https://ria.ru/20230614/obstrel-1878130153.html
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.06.2023
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:36
2023-06-14T17:36
2023-06-14T17:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.55 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку