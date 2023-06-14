https://ria.ru/20230614/obstrel-1878092350.html
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 14.06.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 16.00 выпустили 20 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:09
2023-06-14T16:09
2023-06-14T16:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили 20 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Киевский - в северной. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку