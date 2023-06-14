https://ria.ru/20230614/obstrel-1878001587.html

Два человека получили осколочные ранения из-за обстрела Курской области

Два человека получили осколочные ранения из-за обстрела Курской области - РИА Новости, 14.06.2023

Два человека получили осколочные ранения из-за обстрела Курской области

Два мирных жителя получили осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела посёлка Глушково Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:16

2023-06-14T12:16

2023-06-14T12:30

курская область

специальная военная операция на украине

глушковский район

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела посёлка Глушково Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.В среду Глушково подвергся новому обстрелу со стороны Украины, зафиксировано семь "прилётов"."Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что в результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, детский сад и другие объекты."Пострадали окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля. Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения", — добавил Старовойт.По словам главы региона, пограничники сбили БПЛА, который корректировал огонь по посёлку.В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил лёгкое ранение.Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230610/obstrel-1877368122.html

https://ria.ru/20230614/obstrel-1877952658.html

курская область

глушковский район

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курская область, глушковский район, роман старовойт, происшествия