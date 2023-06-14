https://ria.ru/20230614/obstrel-1877994422.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили в среду 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:02

2023-06-14T12:02

2023-06-14T12:02

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, 11.30 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район) выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города, Киевский район - в северной части города. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230612/obstrely-1877612996.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика