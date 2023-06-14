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Украинские войска выпустили 22 снаряда по ДНР
Украинские войска выпустили 22 снаряда по ДНР - РИА Новости, 14.06.2023
Украинские войска выпустили 22 снаряда по ДНР
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, поселки Еленовка и Владимировка, выпустив 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:07
2023-06-14T11:07
2023-06-14T11:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, поселки Еленовка и Владимировка, выпустив 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 9.30 мск по Еленовке выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра и в 6.30 – восемь снарядов "натовского" калибра по Владимировке. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230614/video-1877930434.html
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Украинские войска выпустили 22 снаряда по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и поселки Еленовка и Владимировка