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Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны - РИА Новости, 14.06.2023
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14:20 14.06.2023 (обновлено: 14:27 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/oborona-1878046349.html
Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны
Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны - РИА Новости, 14.06.2023
Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны
Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2023 год, сообщили в молдавском военном ведомстве. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:20
2023-06-14T14:27
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2023 год, сообщили в молдавском военном ведомстве. Документ был подписан в ходе восьмого заседания объединенной молдавско-румынской военной комиссии, которое проходило в румынском городе Тыргу-Муреш. "Восьмое заседание объединенной молдавско-румынской военной комиссии завершилось официальным подписанием плана двустороннего сотрудничества на 2023 год", - отметили в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По информации минобороны, в рамках комиссии обсудили такие темы, как модернизация оборонного института, содействие международному миру и безопасности, образование, военная подготовка, политические исследования обороны и военной истории, а также повышение оперативной совместимости в рамках совместной деятельности и международных миротворческих миссий. Ранее в Румынию был направлен контингент Национальной армии Молдавии для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23) под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR). Маневры длились с 29 мая по 9 июня одновременно на военных полигонах в румынских уездах Констанца, Яломица, Брашов, Галац, Брэила и Тулча. В SG 23 участвовали около 10 тысяч военных из 13 союзных и партнерских стран – Албании, Болгарии, Италии, Франции, Греции, Северной Македонии, Румынии, Молдавии, Черногории, Соединенных Штатов Америки, Польши, Португалии и Нидерландов. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
https://ria.ru/20230601/moldavia-1875594750.html
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в мире, молдавия, румыния, нато, сша
В мире, Молдавия, Румыния, НАТО, США
Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны

Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2023 год

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2023 год, сообщили в молдавском военном ведомстве.
Документ был подписан в ходе восьмого заседания объединенной молдавско-румынской военной комиссии, которое проходило в румынском городе Тыргу-Муреш.
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"Восьмое заседание объединенной молдавско-румынской военной комиссии завершилось официальным подписанием плана двустороннего сотрудничества на 2023 год", - отметили в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По информации минобороны, в рамках комиссии обсудили такие темы, как модернизация оборонного института, содействие международному миру и безопасности, образование, военная подготовка, политические исследования обороны и военной истории, а также повышение оперативной совместимости в рамках совместной деятельности и международных миротворческих миссий.
Ранее в Румынию был направлен контингент Национальной армии Молдавии для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23) под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR). Маневры длились с 29 мая по 9 июня одновременно на военных полигонах в румынских уездах Констанца, Яломица, Брашов, Галац, Брэила и Тулча. В SG 23 участвовали около 10 тысяч военных из 13 союзных и партнерских стран – Албании, Болгарии, Италии, Франции, Греции, Северной Македонии, Румынии, Молдавии, Черногории, Соединенных Штатов Америки, Польши, Португалии и Нидерландов.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
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